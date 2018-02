CHP'li Özkoç'tan Erdoğan göndermeli Erbakan konuşması

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, eski başbakanlarından Necmettin Erbakan’ın ölümünün 7. Yılı dolayısıyla TBMM Genel Kurulu’ndaki anma konuşmasında, “Gömlek değiştirir gibi görüşlerini, inançlarını, yol arkadaşlarını değiştirenlerden olmamıştır. Bizim için saygındır, samimidir” dedi. Erbakan’ın kendisinin, ailesinin, çevresindeki bir grubun zenginliğini düşünmediğini, ülkeyi refaha kavuşturmayı hedeflediğini ifade eden Özkoç, “Bedel ödemekten sakınmamış, kirli pazarlıkların parçası olmamıştır. Millîdir; millî iradeye, Parlamentoya güvenmiş, mücadelesini tüm açıklığıyla bu zeminde yürütmüştür” dedi.

CHP’li Meclis Başkanvekili Yaşar Tüzün’ün annesinin vefatı nedeniyle genel kurul oturumu yönetemediğine dikkat çeken Özkoç, HDP’li iki vekilin milletvekilliklerinin düşürülmesi kararının bu oturumda okutulmaması için TBMM Başkanıyla konuşmak istediklerini ve kendisinden telefon beklediklerini anlattı.

CHPH Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un genel kurul konuşması şöyle.

Bugün merhum Başbakanlarımızdan Necmettin Erbakan'ın 7'nci ölüm yıl dönümü, saygı ve rahmetle anıyoruz. Necmettin Erbakan ideolojik olarak farklı görüşlere sahip olduğumuz ancak ülke sevgisine, ahlakına her zaman saygı duyduğumuz önemli bir siyasetçidir. Asla kendisinin, ailesinin, çevresindeki bir grubun zenginliğini düşünmemiş, ülkeyi refaha kavuşturmayı hedeflemiştir. Gömlek değiştirir gibi görüşlerini, inançlarını, yol arkadaşlarını değiştirenlerden olmamıştır. Bizim için saygındır, samimidir. Hak terazisinde doğru bildiğini her zaman her ortamda bütün gücüyle savunmuştur. Bedel ödemekten sakınmamış, kirli pazarlıkların parçası olmamıştır. Millîdir; millî iradeye, Parlamentoya güvenmiş, mücadelesini tüm açıklığıyla bu zeminde yürütmüştür. Biz bu Parlamentonun ülkemizin geleceği, refahı, esenliği için sözü olan herkese, her görüşe açık olmasını istiyoruz. Kirli güç pazarlıklarının, ittifakların zemini değil tüm yurttaşlarımızı birleştiren çatı olmasını istiyoruz. Bu amaçla, seçimlerde barajı sıfırlayan kanun teklifimizi bir kez daha Meclise sunduk. Herkesin şunu çok iyi bilmesini istiyoruz: Yetkileriyle, temsiliyle güçlü Meclis her alanda mücadeleye devam edecek.

Toplumsal güç birliğiyle kazanacağız. Bizim mücadelemizin aksine, Meclisin iradesini bir grubun çıkar ittifakına bağlamayı hedefleyen yasa teklifi de bugün Anayasa Komisyonuna indiriliyor. Oy hesabıyla Meclis iradesini, halkın egemenliğini ele geçirmeyi hedefleyen, bu uğurda oy pusulalarının mührünü sandık güvenliğini bile hiçe sayarak sayacak kadar niyetini açık eden bu ucube düzenlemeye sonuna kadar karşıyız. Saraylarda kurulan bu oyunu halkın güç birliğiyle bozacağız.

Sayın Başkan, samimiyetinize inanarak sizden bir şey rica etmek istiyoruz: Cumhuriyet Halk Partisi olarak Meclisin saygınlığının korunması, öncelikle Meclis başkan vekillerimizdedir. Bilindiği üzere HDP Grubundan Sayın Ahmet Yıldırım ve İbrahim Ayhan'ın milletvekilliklerinin düşürülmesiyle ilgili bir yasal mevzuat söz konusudur.

Ancak size geçen hafta geldiğinde, HDP Grubu rica ettiğinde siz anlayış göstererek bunun bu haftaya ertelenmesine neden oldunuz. Bu anlayışınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Meclis Başkan Vekilimiz Yaşar Bey bu hafta burada olacaklardı. Bu milletvekilliklerinin bu şekilde düşürülmesi Cumhuriyet Halk Partisi Grubu tarafından doğru bulunmamaktadır.

Sizin de içinizde, duygularınızın bizden farklı olmadığını düşünmek istiyoruz. Meclis Grup Başkan Vekilimizin -vefat dolayısıyla burada olmamasından- kullanacağı bu hakkın, bu seferlik, ona da saygı göstererek bu oturumlarda okutulmamasını rica ediyoruz. Meclis Başkanımızla biz de telefonla görüşeceğiz, kendisinden haber bekliyoruz.