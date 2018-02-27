İttifak teklifi, Alt Komisyon'da görüşülecek

AKP ve MHP’nin TBMM Başkanlık Divanı’na sunduğu ittifak teklifi, Anayasa Komisyonu’nda görüşüldü. CHP ve HDP’nin de katıldığı toplantının açılışında konuşan Anayasa Komisyonu Başanı AKP’li Mustafa Şentop'un tam tutanak tutulması teklifi oylamada kabul edildi. HDP’li komisyon üyesi Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, 80 milyonu yakından ilgilendiren teklif görüşmelerinin kameralar tarafından kayıt altına alınmasını önerisi ise böyle bir uygulama olmadığı için reddedildi.

HDP'li milletvekilleri Ahmet Yıldırım ve İbrahim Ayhan'ın vekilliklerinin düşürülmesini de komisyonda gündeme getiren Beştaş, "Mağdurdunuz zalim oldunuz" dedi. Toplamda 11 milletvekilinin vekilliğinin düşürüldüğünü hatırlatan Beştaş'tan sonra konuşan CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan da, "Bu, toplumu, siyaseti kimliksizlestirme projesidir. Bu proje milleti tek tipleştirme projesidir" ifadelerini kullandı. İttifak yasa teklifiyle iki partili parlamento sisteminin dayataıldığını savunan Tezcan, "Yüzde 10 barajını darbeciler getirdi. Niye kaldırmıyorsunuz" diye konuştu..

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun, Siyasi Partiler Kanunu, Mahalli İdareler Kanunu ve Milletvekilliği Kanunu’nda değişiklik yapılmasını öngören teklifin değerlendirileceği görüşmeler boyunca, komisyon üyesi milletvekilleri Meclis Genel Kurulu’nda yok sayılmayacak.