Süleyman Soylu hakkında bomba iddia

POLİTİK HABER - İstifa edeceği söylenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında önemi bir iddia ortaya süren Kulat, Soylu’nun önümüzdeki yerel seçimlerde AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olabileceğini ifade ediyor.

Erken seçim ihtimalinin azaldığını söyleyen Kulat, TSK’nın Afrin ve Münbiç’te başarılı olması durumunda önümüzdeki 15 Temmuz’da bir erken seçim gündeminin yaratılabileceğini belirtiyor.

Cumhur ittifakı diye adlandırılan AKP-MHP ittifakının seçimlere yansıması size nasıl olacak?



Öncelikle ‘cumhur ittifakı’ olarak ifade edilen AK Parti – MHP ittifakını iki partinin ittifakı olarak mı, iki parti + Recep Tayyip Erdoğan olarak mı okumak lazım? Bence ikincisi… Zira son kamuoyu araştırmalarımızda kararsızlar hariç AK Parti % 40.5, MHP % 7 çıkarken Cumhurbaşkanı’na destek bu iki partinin oyunun üstünde çıkıyor.

Cumhur ittifakının son referandumda kader oyları diyebileceğimiz Güneydoğu’dan gelen yaklaşık %2’lik ilave oyları kararsıza taşıdığı görülüyor. Malum son referanduma, ismi Cumhur ittifakı olmasa da AK Parti + MHP + BBP + HÜDAPAR beraber girilmiş ve % 51.4 de kalınmıştı. Referandum sonrası MHP ağırlıklı İYİ Parti doğdu ve yaklaşık 5 puan alıyor MHP den. Ve İYİ Parti Cumhur ittifakının karşısında… Kaldı ki HÜDAPAR’in oy oranı degilse de Güneydoğu’da oluşturduğu sinerji o referandumda güneydoğu da evet oylarında etkin olmuştu ve şu an itibarıyla HÜDAPAR da Cumhur ittifakına mesafeli…

Bir çok kesim Kürt seçmeninin vereceği oyların 2019’da belirleyici olacağını söylüyor. AKP içindeki Kürt oylarının da düştüğü söylenmekte. Sizce Kürt oylarının dağılımı nasıl olacak?



Kürt oylarının AK Parti oylarında çok yüksek bir düşüş görülmese de %1’lerin kader belirleyiciliğini konuşuyorsak bu düşüş önemli. Hükümet Barzani’yi de Afrin’i de tabana yeterince anlatamadı. Ya da karşı blok kendince daha iyi anlatıyor. Yaptığınızın doğruluğu kadar toplumun sizin doğrularınızı nasıl okuduğu önemli.

Yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara’yı kazananın seçimi de kazanacağı söyleniyor. Geçtiğimiz referandumda iki büyük şehri de kaybeden AKP’nin 2019’da yüzde 50+1 oyu alması mümkün mü?



Bizim elimizdeki veriler referandumda evetin hayırın karşısında küçük farklılıklarla kaybedilmesine karşılık belediye kökenli Recep Tayyip Erdoğan ‘ın belediyelere çok daha büyük bir hassasiyetle asılacağını düşünüyorum. Parlementoda önemli isimlerin yerel aktör olarak karşımıza çıkacağı bir yerel seçim olabilir. Mesela Başbakan Binali Yıldırım İstanbul, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ankara da aday olarak çıkabilir. Doğrusu istifa ettirilen belediye başkanları ile iktidar sırtındaki yolsuzluk, başarısızlık, FETÖ iltisakı iddialarını minimize etme konusunda adım attı ama bu seferde yeni gelenlerin topluma şimdilik tanıtım sorunu var. Mesela “Istanbul Büyükşehir Belediye Başkanı kim?” sorusunu bilme oranı AK Partinin İstanbul’daki oy oranının dahi yarısı kadar.

İYİ Parti’nin son seçim anketlerinde genelde yüksek potansiyele sahip olduğu görülüyor. Sizce 2019 seçimlerinde İYİ Parti nasıl bir aktör olacak? İyi Parti söylendiği gibi oyları CHP’den mi alıyor?



İYİ Parti kurulmadan önce, kurulma sonrasından daha yüksek bir potansiyele sahipti. Şu an % 6 ‘arda ve bizim araştırmalarımızda bu 6’nın 4’ü MHP den, 1’i CHP den 1’i de diğerleri diye kabaca ifade edilebilir. İYİ Parti’nin Nisan Mayıs aylarında seçime girme yetisini kazandıktan sonra etkisi daha net anlaşılabilir. Ben CHP’deki sınırlı sayıdaki ulusalcı seçmenin İYİ Parti2ye ilgisini görsem de son tahlilde CHP’den ciddi bir kopma beklemiyorum.

Zeytindalı Harekatı’nın AKP’nin oylarına etkisi konusunda ne düşünüyorsunuz?



Zeytin dalı operasyonuna destek % 85’lerde lakin bunu TSK’ya, Mehmetçiğe destek olarak okuyorum. AK Parti’ye yansıması sonuçla ilgilidir yani sonuç alınır alınmaz seçim olursa AK Parti oylarını arttırabilir. Olmazsa etki minimize olur. Lehte de aleyhte de böyledir.

Cumhurbaşkanı adayları konusunda bir ölçüm yaptınız mı?



Şimdilik adaylar netleşmedi. Mevcut durumda Cumhurbaşkanı Erdoğan seçilir. Lakin karşı blokun duruşu önemli. Karşı bloğun amiral gemisinin kaptanı CHP. Çıkaracağı aday; HDP, SP, İYİ Parti’nin ortak buluşma noktası ve bu aday süreci belirler.

Ben şahsen son 1 ayda Turkiye’deki tüm muhalefet liderleriyle; Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Ayhan Bilgen, Zekeriya Yapıcıoğlu, Mustafa Destici, İbrahim Çelebi ve Vecdet Öz ile yüz yüze görüştüm. Cumhur ittifakının dışındaki siyasi partilerin kararlı bir duruşu yok ve kafalar karışık…

Erken seçim olasılığı konusunda ne düşünüyorsunuz?



Halen bu ihtimal var. En kuvvetli ihtimal 15 Temmuz. Bu ihtimal Afrin-Münbic de büyük bir başarı durumunda daha kuvvetli ihtimal. Lakin erken seçim ihtimali gittikçe azalıyor.