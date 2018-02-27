CHP'li Kaplan: Halkın malı peşkeş çekilemez

ELAZIĞ HABERKENT/Neslihan ÇARIKÇI - Elazığ Emniyet Müdürlüğü eski binasının bulunduğu arsanın TOKİ tarafından konut ve ticari alan olarak ilan edilmesi siyasilerin tepkisine neden oldu.

18 Ağustos 2016 yılında hain bölücü terör örgütü mensuplarınca bombalı araçla düzenlenen hain saldırıda ağır hasar gören Elazığ Emniyet Müdürlüğü binası 18 Ekim 2016 günü iş makineleri ile yıkılmıştı. Hain saldırı sonunda 3 Emniyet Müdürlüğü memuru şehit olmuş, yüzlerce memur ise yaralanmıştı.

Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ İl Başkanı Zeki Kaplan, Elazığ Emniyet Müdürlüğü eski binasının bulunduğu arsanın TOKİ tarafından konut ve ticari alan olarak ilan edilmesine tepki göstererek, “18 Ağustos 2016 tarihinde Elazığ’da daha önce eşi benzeri olmayan haince yapılan bir bombalı saldırıyla karşı karşıya gelmiştik. Şehitlerimiz ve gazilerimiz oldu. Saldırının üzerinden zaman geçti ve bu arsa üzerinde neler yapılabilir diye kamuoyunda fikirler yürütüldü. Elazığ’da gerek siyasiler gerekse STK temsilcileri fikirlerini paylaştılar. Valimiz Çetin Oktay Kaldırım ve Belediye Başkanımız Mücahit Yanılmaz bu konuda oldukça hassas olduklarını defalarca dile getirdiler. Genel olarak yapılan hain saldırının izlerini silmek amacıyla yeşil alan olarak arsanın değerlendirileceği fikri CHP olarak bizleri memnun etmişti. Bu arsanın konut veya AVM olarak düşünülmesi kabul edilemez” dedi.

'HALKIN MALI OLAN ARSALAR PEŞKEŞ ÇEKİLEMEZ'

Kaplan, “Yeni emniyet müdürlüğü binasının yapılması karşılığında verilen arsanın TOKİ tarafından ticari veya konut olarak değerlendirilmesine Elazığlı bir vatandaş ve siyasi olarak karşıyız. Farklı bir yerde şehrin dışında kalan bir yerde bir arsa verilebilirdi. Elazığ’ın konut ve AVM’lere değil fabrikalara ihtiyacı var. Elazığ’ın istihdam yaratacak, üretimin yapılacağı projelere ihtiyacı var. Et Balık Kurumu ve iplik fabrikasının arsasında da aynı durumlarla karşı karşıya gelinmişti. Özelleştirilen TEDAŞ’ın binasının hurda yığınına dönmesi gibi durumlar hoş karşılanamaz. Halkın malı olan arsaların peşkeş çekilmesi asla kabul edilemez. Hele de şehitlerimizin kanının olduğu arsa üzerine eğlence merkezi tarzı alanlar yapılması uygun değildir. Bir müze ya da halka açık bir park yapılmasını uygun buluyoruz. Yetkililerden en sağlıklı şekilde kamuoyunu bilgilendirmelerini istiyoruz. Sayın Valimizin ve Belediye Başkanımızın bu konuyu tekrar masaya yatıracağından ve hassasiyet göstereceklerinden şüphemiz yoktur. Yetkililerimizden dedikodu ve yanlış söylemelere açıklık getirmelerini, konunun dikkatle değerlendirilmesini ve kamuoyunun en hassas olduğu bu konuyu en doğru şekilde açıklamalarını istiyoruz” şeklinde konuştu.

‘ŞEKER FABRİKALARININ SATILMASI MİLLİ EKONOMİNİN TASFİYESİDİR’

Kaplan, özelleştirilecek şeker fabrikaları hakkında da açıklama yaptı. Kaplan, şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin milli ekonominin tasfiyesi olduğunu belirterek, fabrikaların özelleştirilmesinin Türkiye'nin tarımına, hayvancılığına, sanayisine darbe olduğunu söyledi. 25 şeker fabrikasının 14’ünün özelleştirilmesi ve sıranın Elazığ’a geleceğine de vurgu yapan Kaplan, “Şeker fabrikaları özelleştirilmesi hususunda belki Elazığ gündemde değil ama 14 fabrikadan sonra sıra Elazığ’a da gelecek diye düşünüyorum. Özelleştirme yok ama Elazığ’da kapasite düşürüldü. Geçmiş yıllarda 3 bin insanın ekmek kazandığı fabrikada dörtte biri kadar insan çalışıyor. Bu da Elazığ’da ve dolayısıyla ülkemizde ekonomik sıkıntıya sebep oluyor. Şeker pancarından çiftçi, çalışan, devlet, millet herkes kazanıyor. En önemlisi sağlıklı şeker üretimi ile sağlığımızı koruyoruz. Silah sanayimizden sonra şeker fabrikaları en önemli sektörlerden biridir. Dışa bağımlı kalmamak için Mustafa Kemal Atatürk’ün girişimleri ile kurulan şeker fabrikaları ülkemizin bel direğidir. Bundan sonra Amerikan şirketlerinin üreteceği şeker ne kadar sağlıklı olur bilemiyoruz. Nişasta bazlı şeker üretimi yapılırsa çoluk çocuğa nasıl yedireceğiz. Sağlığımız tehdit altında olacak. Bir ülkede Türkiye Elektrik Kurumu, şeker fabrikaları, silah sanayi, tekel ve TRT’yi özelleştirirsen ülkenin yarısı gitmiş demektir” ifadelerini kullandı.

'VALİMİZ BU ŞEHRE EMEK VERİYOR'

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım’ın göreve geldiği günden beri şehrin gelişmesine, kalkınmasına ve büyümesine katkı sağladığını aktaran Kaplan, “Yatırımların şehrimize gelmesi, istihdamın artırılması, şehrin turizm potansiyellerinin ortaya çıkarılması ve daha pek çok konuda valimiz gerçekten çaba harcıyor. CHP olarak şehrimiz için çabalarından dolayı kendisini takdir ediyoruz” dedi.