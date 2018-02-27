Akit TV'deki skandal sözlere bir suç duyurusu daha

İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis Üyesi Nadir Ataman, AKİT TV’de yayımlanan programda “Sivil öldürecek olsak Cihangir'den başlarız, Nişantaşı, Etiler dimi yani bir sürü hain var. Türkiye Büyük Millet Meclisi var" sözleri üzerine suç duyurusu yaptı