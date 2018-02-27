İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet dilekçesi veren Ataman, AKİT TV yöneticileri ve program sunucusunun “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçu işlediğini belirtti.
27 Şubat 2018 18:34
Akit TV'deki skandal sözlere bir suç duyurusu daha
İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis Üyesi Nadir Ataman, AKİT TV’de yayımlanan programda “Sivil öldürecek olsak Cihangir'den başlarız, Nişantaşı, Etiler dimi yani bir sürü hain var. Türkiye Büyük Millet Meclisi var" sözleri üzerine suç duyurusu yaptı
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