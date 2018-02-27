HDP'li 2 ismin milletvekillikleri düşürüldü

HDP'li vekiller İbrahim Ayhan ve Ahmet Yıldırım'ın milletvekilliği düşürüldü. Geçen 6 Şubat'ta Fethat Encü ve 11 Ocak'ta Leyla Zana'nın milletvekillikleri düşürülmüştü.

MİLLETVEKİLLİKLERİ DÜŞÜRÜLENLER

Daha önce HDP'li vekiller Figen Yüksekdağ, Nursel Aydoğan, Faysal Sarıyıldız, Tuğba Hezer Öztürk, Besime Konca, Leyla Zana ve Fethat Encü'nün milletvekillikleri düşürülmüştü. İstifa eden CHP İstanbul Şafak Pavey'in milletvekilliği de düşürülerek sona erdirilmişti.

MECLİS'TEKİ SANDALYE DAĞILIMI

HDP'li iki ismin milletvekilliğinin düşürülmesi ile Meclis'teki sandalye dağılımı da değişti.

İşte yeni dağılım:

AKP: 316

CHP: 131

HDP: 50

MHP: 36

İYİ Parti: 5

Bağımsız: 1