27 Şubat 2018 13:45

SON DAKİKA: Salih Müslim serbest bırakıldı!

SON DAKİKA: Salih Müslim serbest bırakıldı!
Prag'da gözaltına alınan eski PYD Eş Genel Başkanı Salih Müslim, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
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Çekya'da pazar günü gözaltına alınan Salih Müslim, hakim Prag Şehir Mahkemesi'ne getirildi. Duruşma saat 13.00'te başladı. Medya mensupları, mahkeme salonuna alınmadı.

NTV'nin aktardığına göre saat 13.40'ta mahkeme Müslim'i serbest bıraktı.

BÜYÜKELÇİ: İKİLİ İLİŞKİLERİ OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR

Prag Büyükelçisi Ahmet Necati Bigalı, Müslim'in serbest bırakılması hakkında "Bu kararın temyizi yok. İkili ilişkilere olumsuz yansıyabilir. Müslim, Çekya'dan çıkabilir" dedi.

Türkiye, Müslim'in iadesi ve geçici tutuklama kararı için Çekya'ya dosya göndermişti. Dosyada, Müslim hakkında Türkiye'de çıkarılan 3 yakalama kararı yer alıyordu.

 

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