Başbakan Yıldırım’dan Salih Müslim açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım terör örgütü PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslim'in iadesi konusunda Çekya'ya seslenerek, "Gün NATO müttefikimiz Çekya'nın imtihan günüdür.Ümit ederiz ki Çekya bunu görür ve bu teröristi bize teslim eder." dedi. Yıldırım ayrıca kürsüden elindeki MGK belgelerini göstererek CHP'ye yüklendi.

Yıldırım şunları kaydetti;

“28 şubat’ta inandığını yaşamak isteyen gençlere hayatı zehir eden meslek liselerini adeta bitiren cuntacı zihniyeti unutmadık, unutmayacağız.28 Şubat’ın yaralarını sardık acılarını unutmadık. Milletin oyları ile seçilen milletvekili arkadaşımıza yapılan zorbalık hala hafızalardadır.

Türkiye’nin ekonomisinin büyük bir krize girmesine neden oldular. Faturayı aziz ve cefakar millet ödedi. 28 Şubat’ın yaralarını sardık, yapılanları unutmadık.

Hocalı katliamının dün yıl dönümüydü. Yüzlerce Azeri kardeşimiz katledildi. Alçak katliamı bir kez daha lanetliyorum. Ne yazık ki dünyanın batısı çifte standarttan vazgeçmiyor. Hollanda parlamentosunda alınan 1915 kararı son örnektir. Bu bizim için yok hükmündedir.

BELGELERLE GELDİ

Ana muhalefet partisi CHP’nin bazı vekilleri bir laf dolaştırıyor; Hükümet PYD’yi YPG’yi terör örgütü olarak kabul etmemiş. Bakalım acaba gerçekler böyle mi? Ben onun için belgelerle geldim. 28 Şubat 2015’ten beri yapılan MGK toplantılarının tamamında YPG/PKK/PYD/DEAŞ’a karşı topyekün mücadele var.

Çocuk istismarının ortadan kaldırılması, tedavisi ve çocuklu ailelerin eğitilmesi ile cezaların daha da artırılması için daha kapsamlı çalışmaları başlatmış bulunmaktayız.

1 Şubat’tan itibaren önceden söz verdiğimize göre mazatun yarısı sizden yarası bizden çiftçilerin hesaplarına aktarıldı, hayırlı uğurlu olsun.”

ZEYTİN DALI OPERASYONU

Zeytin Dalı Harekatı’nda 39 günü geride bıraktık. Afrin bir hilal gibi çepeçevre emniyete alınmış durumda. Adım adım ilerliyoruz.

PKK/PYD/DEAŞ sivillere işkenceye vatandaşı yerinden etmeye devam ediyor. Bu hainler insanların yaşadıkları yerlere patlayıcı tuzaklar kurmuş evleri boşaltıp cephaneliğe çevirmişler ama şu anda kazdıkları kuyulara kendileri düşüyor.

Kimyasal silah kullanıldığına dair iddialar var. Zeytin Dalı Harekatı’nı Doğu Guta ile karıştıranlar var. Türkiye, sivillere değil, eli kanlı teröristlere karşı operasyon yapıyor. Sivilleri kurtarmak için yapıyor. Şimdiye dek olduğu gibi bundan sonra da Suriye halkının acılarını dindirmek için katkı vermeye devam edeceğiz.

SALİH MÜSLİM’İN İADESİ

Gün NATO müttefikimiz Çekya’nın imtihan günüdür.Ümit ederiz ki Çekya bunu görür ve bu teröristi bize teslim eder. Eli kanlı terör elebaşları ellerini sallayarak gezemeyecekler, dünyayı onlara dar edeceğiz.”