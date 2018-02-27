Bahçeli'den Esad için flaş yorum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. İşte Bahçeli’nin konuşmasından satır başları: "Cumhur ittifakı 2019’da tarih yazacaktır. İttifak diyoruz CHP ve yedekleri koalisyon uydurmasıyla ayağımıza çelme takmaya çalışıyorlar. Gafile kelam nafile kelamdır. İttifaksa buyurun siz de yapın biz cumhur dedik siz cümbüş deyin. Curcuna ittifakında karar kılın. Seçim ittifakı yapan partilerden biri barajı geçerse hepsi geçmiş sayılacak bu adaletsizlikmiş. Size ittifak yapmayın diyen var mı? Seçim barajı sıfırlansın diyenler partilerinin eridiğini mi görmüşlerdir. Her barajın üzerinde bir de vicdan barajı vardır. Hiçbir baraj MHP’nin yükselişini önleyememiştir. CHP bezgindir bedbahttır. Arzuladıkları ittifak bellidir cunta, curcuna çürük ittifakıdır. Cumhur ittifakının kazananı Türkiye, kârlı çıkanı Türk milletidir.

AFRİN HAREKATI

Artık ay yıldızlı bayrağımızın Afrin’e dikilme zamanı gelmiştir. Kuzey ve batı cepheleri birleşmiştir. Zafere olan inancımız tamdır.Güvenlik güçlerimizi meskun mahal operasyonuna hazırlanmaktadır. Afrin kuşatmaya alınmış teröristler paniğe kapılmıştır. Zeytin Dalı harekatının 40. gününde Afrin’e yıldırımlar gibi inelim. Teröristleri kazdıkları çukurlara gömelim.

'ESAD TERÖRİSTLERDEN TEMİZLEMEK İÇİN GELECEKSE SORUN YOK'

Şayet Esad Afrin’i teröristlerden temizlemek için gelecekse sorun yoktur. Ancak hainlerle işbirliği yapacaksa göreceği Türk milletinin ateşten ve çelikten iradesidir. Köşeye sıkışan teröristler paçayı kurtarma telaşıyla Suriye rejimine yanaşmaya çalışmaktadırlar. Görüldüğü kadarıyla Esad rejimi PKK/PYD ile sürdürdüğü pazarlıkla Suriye’deki hakimiyet alanını genişletmeye çalışmaktadır."