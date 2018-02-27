CHP'li Tanrıkulu kaçırılma iddialarını Başbakan'a sordu

Tanrıkulu'nun, Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtlaması istemiyle konuya ilişkin Meclis'e sunduğu soru önergesi şöyle;

Enver Kılıç ve Zabit Kişi’nin firari yakalamalı sanık olarak yargılandığı, her ikisinin de yurtdışında (Kazakistan’da) yakalandıkları bilgisinin verilmesi üzerine, Mahkemenin, Sanıkların iade süreci için işlemleri başlattığı ve Adalet Bakanlığı ile gerekli yazışmaların yapıldığı ifade edilmektedir.

Bakanlığın sürekli olarak, Mahkemeye, iade süreci ile ilgili işlemlerin devam ettiği bilgilerini verdiği, şahısların eşleri tarafından temin edildiği belirtilen ve Kazakistan Yetkili Makamlarından alındığı söylenen bir yazıda, kişilerin, 30.09.2017 tarihinde sınır dışı edildikleri, hatta, aynı gün Almaata -Ankara uçağı ile Türkiye’ye gönderildiklerinin belirtildiği, 30.09.2017 tarihinde bahse konu kişilerin Türkiye’ye getirildikleri, 3 ayı aşkın bir süre tek başına gözleri kapalı olarak nerde olduklarını bilmeden bir konteyner içinde tutuldukları iddia edilmektedir.

Bu bağlamda;

1. Enver Kılıç ve Zabit Kişi’nin, eşleri tarafından temin edildiği belirtilen ve Kazakistan Yetkili Makamlarından alındığı söylenen bir yazıda, kişilerin, 30.09.2017 tarihinde sınır dışı edildikleri, hatta, aynı gün Almaata -Ankara uçağı ile Türkiye’ye gönderildiklerinin belirtildiği, 30.09.2017 tarihinde bahse konu kişilerin Türkiye’ye getirildikleri, 3 ayı aşkın bir süre tek başına gözleri kapalı olarak nerde olduklarını bilmeden bir konteyner içinde tutuldukları iddiaları doğru mudur?

2. İddialar ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı ne tür işlemler yapmıştır ya da yapacaktır?

3. İddialar doğru ise, Enver Kılıç ve Zabit Kişi’nin bulundukları ülkeden (hangi ülke olduğu belirtilmek üzere) Türkiye’ye iade süreci ne zaman ve nasıl gerçekleşmiştir?

4. 26 Şubat 2018 tarihi itibariyle Enver Kılıç ve Zabit Kişi’nin akıbeti nedir?

5. Zabit Kişi’nin Ağustos 2016 tarihinde yurtdışına çıkışı olmasına karşın, pasaportunda giriş kaşesi bulunmadığı iddiası doğru mudur?

6. Enver Kılıç’ın Türkiye’ye iadesi sağlanmış mıdır? Sağlanmışsa, hangi tarihte hangi ülke tarafından iade edilmiştir? İade edilmiş ise, Enver Kılıç’ın 26 Şubat 2018 tarihi itibariyle akıbeti nedir?

7. Enver Kılıç’ın zorla kaybettirildiği iddiası doğru mudur?

8. Anılan tüm iddialar ile ilgili olarak kamuoyuna bilgilendirme yapılacak mıdır?

9. 1 Ocak 2010 – 15 Temmuz 2016 tarihleri arasında Türkiye genelinde illere göre toplam kaç kişi hakkında kaybolduğu gerekçesiyle yetkili mercilere başvuru yapılmıştır? Yapılan bu başvurular akabinde, kaç kişi bulunmuş, kaçının öldüğü tespit edilmiştir?

10. 16 Temmuz 2016 – 26 Şubat 2018 tarihleri arasında Türkiye genelinde illere göre toplam kaç kişi hakkında kaybolduğu gerekçesiyle yetkili mercilere başvuru yapılmıştır? Yapılan bu başvurular akabinde, kaç kişi bulunmuş, kaçının öldüğü tespit edilmiştir?

11. 16 Temmuz 2016 – 26 Şubat 2018 tarihleri arasında Türkiye genelinde illere göre toplam kaç kişi hakkında kaybolduğu gerekçesiyle yetkili mercilere başvuru yapılmış ve bu kişilerden kaçı yurtdışından (hangi ülke olduğu belirtilmek üzere) Türkiye’ye iade edilmiştir?

12. 16 Temmuz 2016 – 26 Şubat 2018 tarihleri arasında Türkiye genelinde illere göre toplam kaç kişi zorla kaybedilmiştir?

13. 16 Temmuz 2016 tarihinden günümüze kadar Türkiye’den yurtdışına iltica eden toplam kişi sayısı nedir? Bu kişiler hangi ülkelere iltica etmiştir?