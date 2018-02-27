CHP'li Yeşil: Devlet şekerin 'tekeridir'

"Şeker'de, Özel sektör "Tekel" olamaz. Devlet, Şeker'in "Teker-idir" diyen Yeşil, şeker'in stratejik ve lojistik bir ürün olduğunu söyledi. Nihat Yeşil, özelleştirme ile denetim ve fiat kontrolü nasıl sağlanacak diyerek şeker kuruluna atama neden uzunca bir süredir yapılmıyor? dedi.Bir acil durumda, savaş ve afetde devletin stoklarında kaç ton şeker vardır? çarpıcı sorusu ile de; konunun hayati önemine vurgu yaptı.

İşte, o soru önergesi:

ÖİB’inin internet sitesinden yapılan açıklamada; Cumhuriyet mirası olan Atatürk’ün kurduğu Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türk şeker) ait 14 fabrikanın özelleştirmesi için ihale sürecinin başladığı belirtilmiştir. Açıklamada,“Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun belirlediği strateji çerçevesinde özelleştirme hazırlık çalışmaları tamamlanmış ve bazı fabrikalar için ihale ilanı aşamasına gelinmiştir.

Bu bağlamda;

1. Stratejik ve Lojistik bir ürün olan, Şekerin üretimi, dağıtımı, stoklanması ve pazarlanmasında Devletin, piyasa düzenleyici rolü ne olacaktır? Şeker sektöründe Devletin tamamen devreden çıkması mı amaçlanmaktadır?

2. Şeker Kurulu üyeliklerine gerekli atamalar yapılmış mıdır? Denetim nasıl sağlanacaktır?

3. Türkiye’de “Nişasta Bazlı Şeker” (NBŞ) üretim kotası ne kadardır? A.B standartları nedir?

4. 2018 yılı itibariyle kaç ton şeker stokumuz vardır. Acil durumlarda kullanılacak şeker stoku kaç tondur?

5. 2018 yılı itibariyle; Şeker pancarı ve şeker kamışından üretilen kaç ton şeker ihracı ve ithali yapılmıştır?

6. Anılan Şeker fabrikalarının özelleştirme gerekçesi nedir?

7. Polen şeker oranı yüksek yazlık ve kışlık pancar ekimini yaygınlaştırmaya yönelik bir çalışmanız var mıdır?