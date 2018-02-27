AKP'li başkanın akaryakıt usulsüzlüğü ortaya çıktı

Kahramanmaraş’ın AKP'li Ekinözü Belediye Başkanı Nursi Çeleğen'in makam aracı ile yaptığı kilometre miktarı depo hacminden fazla çıktı. Belediye araçlarının benzin ve motorin faturalarının şişirildiği anlaşıldı.

BAŞAK KAYA - SÖZCÜ - İçişleri Bakanlığı müfettişleri yapılan kilometre ile alınan benzini karşılaştırınca, 47 bin liralık fark buldu. Buna göre başkanın aracına alındığı öne sürülen benzin, yapılan kilometreden 5 bin 874 litre daha fazla çıktı. Belediye araçlarına depo hacminden bile daha fazla miktarda akaryakıt alınmış gibi gösterildiği belirlenince usulsüzlükler de ortaya çıktı.

BAKAN SOYLU İZNİ VERMEDİ

Konuyu gündeme taşıyan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Başkan Nursi Çeleğen ve belediye bürokratları hakkında kamuyu 118 bin 610 lira zarara uğrattığına ilişkin İçişleri Bakanlığı bürokratlarınca hazırlanan ön inceleme raporunun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından işleme konulmadığını belirtti.

Özel, “Müfettişler 132 sayfalık rapor hazırlanıyor, tüm iddialar inceleniyor ve 7 ayrı iddia için soruşturma izni verilmesi talep ediliyor. 7 ayrı olayda 118 bin 610 liralık zarar var. Bakan Soylu, soruşturma izni vermiyor ve dosyayı itinayla kapatıyor” dedi.