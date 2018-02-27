CHP'den sefer görev emri tepkisi: Onlara çıkarın

AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Sefer görev emri olanlar hazır olsun' açıklamasını eleştiren CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, "Ülkemizdeki 800.000 Suriyeli erkek, silah altına alınsın" dedi.

Sefer görev emri nasıl sorgulanır?

“Türkiye’nin sınır güvenliği için yürütülen mücadeleyi, Zeytin Dalı Harekatı'nı en baştan itibaren destekliyoruz" diyen Toprak, "Ülkemizdeki 18-41 yaş arasındaki eli silah tutan Suriyeli sığınmacıların sayısı 800.000'dir. Mehmetçiğimiz Afrin’de, Cerablus’ta, İdlib’te terör örgütleriyle göğüs göğüse çarpışırken, milyonlarca Suriyeli, kamplarda, şehirlerimizde güvenlik içinde yaşamakta, çalışmakta, eğlenmekte, işyeri açıp ticaret yapmaktadır. Ordumuz ülkemizin terör saldırılarından korunması için mücadele ederken, Suriye’yi savunmak öncelikle ve ilk olarak o coğrafyayı daha iyi bilen, orada doğup büyüyen Suriyelilerin vatani görevidir. Suriye Suriyelilerindir. Kendi yurdunu savunmak yerine başka ülkelere gidip, canını, malını kurtarmayı ön planda tutanlara söylenecek tek bir söz vardır: Gidin topraklarınızı savunun" ifadelerini kullandı.

'MİLLİ DUYGULARI İSTİSMAR'



Toprak'ın yazılı açıklamasının devamında şu ifadeler yer aldı:

"Ülkenin dört bir yanından Afrin’e asker, özel harekatçı, komandolar sevk edilirken, hükümetin yurttaşlarımıza seferberlik görev emri çıkartmadan önce asıl yapması gereken, ülkemizdeki bir milyona yaklaşan askerlik ve silah tutma çağındaki Suriyeli erkeklere seferberlik emri çıkartmaktır. Bu kişileri, eğit-donat yöntemiyle askeri eğitimden geçirerek, kendi topraklarını savunmaya göndermektir. Bakalım ve görelim, Suriyelilere böyle bir çağrı yapılıp, seferberlik emri çıkartıldığında, kaç tanesi, yurtlarını savunmak için silah altına alınmaya gelecektir. Milli meseleleri iç siyasete malzeme yapmak, bundan siyasi nema çıkartmaya çalışmak, küçücük çocuklara asker üniforması giydirip, ‘şehitliğe hazır mısın?’ diye sorup ağlatmak, milli duyguların siyasi istismarından öte bir şey değildir ve kabul edilemez.”