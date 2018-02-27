Devlet Bahçeli adaylık kararını verdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 12. Olağan Büyük Kurultayı’nda genel başkan adayı olacağını ilk olarak parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerine açıkladı.

Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre MHP lideri, 18 Mart’ta toplanacak kurultay öncesinde son MYK’yı dün partisinin genel merkezinde topladı. Yaklaşık 40 dakika süren toplantıda Bahçeli, ağırlıklı olarak Cumhurbaşkanlığı seçim süreci, yaklaşan kongre takvimi ve geçmişte yaşanılan parti içi muhalif hareketlenmeye değindi.



Bahçeli, MYK üyelerine ilk defa kendilerine açıkladığını belirterek, “18 Mart’ta düzenlenecek olan kurultayımızda Genel Başkanlığa adayım. MHP Genel Başkanı olarak partimizin 50. yılını da birlikte kutlayacağız inşallah” dedi.

'KONUŞMAYA GEREK YOK, GÖRÜYORSUNUZ'

MHP lideri, toplantının sonunda da MYK üyelerine genel merkez binasının bir maketini de “Televizyonlarda son zamanlarda çok popüler olan bir reklam var. ‘Konuşmaya gerek yok görüyorsunuz’ diyor. Bu binanın maketini vererek kendimizi, buradaki her şeyi siz dava arkadaşlarıma emanet ediyoruz” diyerek hediye etti.