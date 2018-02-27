Akın: Hükümet ülke ekonomisini düşünmüyor

“Amacı dağıtım şirketlerinin karına kar katmak olan hükümetin hedefinde bu kez Organize Sanayi Bölgeleri var. Hükümetin uygulamaya koyduğu bu tarifeyle pek çok yatırımcı Türkiye’den çekilecektir, bu ekonomimiz için büyük risk oluşturacaktır” dedi. Akın’ın açıklaması şu şekilde;

Elektrik piyasasını özelleştirirken ucuzluk, kalite ve şeffaflık söylemlerini dillerine doluyorlardı şimdi piyasada tam tersi bir durum söz konusu, elektrik fiyatları pahalılaştığı gibi dağıtım şirketlerine kar ettirmek amacıyla, hem hane halkının faturalarında türlü oyunlar çeviriyorlar hem de Organize Sanayi Bölgeleri’nde. Şimdi de 20 Ocak 2018’de yayımlanan “Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ” kapsamında 1 Nisan’dan itibaren büyük sanayiciler ve OSB’lerde kullanılan elektriğe yüzde 27 zam gelecek.

Amacı dağıtım şirketlerinin karına kar katmak olan hükümetin hedefinde bu kez Organize Sanayi Bölgeleri var. Hükümetin uygulamaya koyduğu bu tarifeyle pek çok yatırımcı Türkiye’den çekilecektir, bu ekonomimiz için büyük risk oluşturacaktır. Türkiye’de yatırım yapmamak, yatırım yapmaktan karlı hale gelecektir.

Her fırsatta dünyanın en ucuz elektriğini kullanıyoruz diyerek manipülasyon yaratsalar da gerçekler ortadadır. Elektrik piyasası bir kamu hizmeti olmaktan çıkmış dağıtım şirketlerine kar sağlanan bir alan haline gelmiştir. Bu hükümetin ülke ekonomisini düşünmek gibi bir amacı yoktur.