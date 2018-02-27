CHP'li belediye başkanları şeker fabrikasına talip oldu

Ruhan YALÇIN / TEKİRDAĞ, (DHA)- Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Kadir Albayrak'ın daveti üzerine kente gelen Trakya Belediyeler Birliği'ne üye belediye başkanları, belirledikleri beş kişilik bir komisyonla özelleştirme listesine alınan Alpullu Şeker Fabrikası'na talip olacaklarını ortak bir deklarasyonla ilan etti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Sosyal Politikalardan Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Trakya Bölgesi'nde görev yapan belediye başkanları katıldı.

Trakya Belediyeler Birliği tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk şeker fabrikası olan Alpullu Şeker Fabrikası'nın Trakya Belediyeler Birliği tarafından korunması amacıyla belediye başkanları tarafından görüşlerin belirtildiği toplantıda Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Kadir Albayrak, özelleştirme sürecinden örnekler vererek, "Alpullu gibi bir fabrikanın satılması Trakya'daki bütün belediye başkanlarının ortak üzüntüsüdür. Bu nedenle bugün burada toplanmış bulunuyoruz. Özelleştirme sürecini yakından yaşayan biri olarak Tekel'in özelleştirilmesini kısaca anlatmak istiyorum. 17 fabrika, içindeki tüm ham madde, şişelik ürün, yarı ürün hatta çalıştığım masanın üzerindeki kalem dahil özelleşti. Özelleşme ile bu bölgede yaklaşık 70 bin dekar olan bağ sahası 10 sene içerisinde 40'a kadar düştü. Bu bölgenin en hakim çeşidi olan semillon üzümü, özelleşmeden bir sene önce devlet olarak 30 kuruşa alındı. Özelleşmeden sonra bu üzüm çeşitleri hiç zam görmeden 2008 yılında 28 kuruşa alındı. Buna bağcılığın, üreticinin dayanma şansı yoktu. Bugün bağcılığın geldiği noktayı yakından görüyoruz. Alpullu Şeker Fabrikası'nın satılması ve özelleştirilmesi gündeme gelince yaşadığım bu süreç gözlerimin önünden geçti. Umarım bugün biz Trakya Belediye Başkanları olarak bu konuyu masaya yatıracağız ve bu konuda da güzel bir karar alacağız" dedi.

'BİZİMDE BİR CEVABIMIZ OLACAK'

Sosyal Politikalardan Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak ise şeker fabrikasının devletin elinde kalması gerektiğini ifade ederek, "Bu işte milletimizin umutsuzluğa düşmemesi için başka çözüm yollarının da olduğunu gösterdi. Bu kurumun halk sağlığı açısından, çiftçi açısından devletin elinde kalması lazım. Cumhuriyetin kurucu değerlerine sahip çıkılması açısından bu fabrikaların devletin elinde kalması lazım. Türkiye'de 5 milyon kişiyi ilgilendiriyor bu konu. Bu açıdan da bu işin özelleştirilmeden çözülmesinin de büyük önemi var. Özelleştirilecekse de bizim de bir cevabımız olacak" diye konuştu.

Toplantının sonunda Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak başkanlığında, Lüleburgaz Belediye Başkanı Emin Halebak, Hayrabolu Belediye Başkanı Fehmi Altayoğlu, Alpullu Belediye Başkanı Saim Kırcı ve Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen'in kurulan komisyonda yer alarak Alpullu Şeker Fabrikası'nın alım şartları araştırılması ve Alpullu Şeker Fabrikası'nın alınması için Trakyakent Belediyeler Birliği tarafından teklif sunulması kararı alındı.