CHP İzmir'de yeni tüzük için neler önerildi?

EGEMEDYASI - CHP İzmir’de de tüzük komisyonu çalışmalarını tamamladı. Daha önce gündeme gelen tüzük kurultayı için hazırlanan rapor, ilçelerden gelen önerilerle birlikte harmanlandı ve yeni rapor oluşturuldu. Yönetim kurulunda onaylanan rapor Genel Merkez’e gönderildi.

Tüzük komisyonu yetkin üyelik esas ve usullerinin belirlenmesi hakkında yönetmelik taslağı ile üyelerin etik davranış ilkeleri ve kuralları ile ilgili taslak oluşturdu. Yetkin üyelikle parti içinde katılımı sağlamak, söz ve eylem birliğini oluşturmak amaçlandı. Yetkin üyelik açılımına yönetmelikte detaylı olarak yer verildi, parti üyelerinin etik ve davranış kurallarının belirlenmesi için etik kurulu oluşturulması gerekliliği de taslakta yer aldı.

İşte CHP'nin tüzük taslağının tam metni

İzmir tüzüğün mevcut 25 maddesinde değişiklik talep etti. Taslak program Cuma günü kurultay delegeleriyle yapılacak olan toplantıda delegelere verilecek.

Taslakta yer alan ve öne çıkan öneriler şöyle:

- Mutlak önseçim.

- Vekil adayları noktasında merkez ataması yüzde 10'u geçmesin...

- İki dönem üst üste milletvekili, belediye başkanlığı görevinde bulunanlar üçüncü dönem aday olmasın.

- MYK ve PM dışında etik kurul kurulsun...

- Yetkin (aktif) üye ile pasif üye ayrımı gelsin...

- Seçimler çarşaf liste yapılsın.

- Mahalle delege seçimleri dahil tüm seçimlerde yüzde 33 cinsiyet ve yüzde 10 gençlik kotası uygulansın.

- Sandık örgütlenmesine önem verilsin.

- MYK üyelerini PM seçsin...

- İstifa edip başka partiden aday olup da geri dönenlerin partiye üye olması halinde aday olmasına sınırlama gelsin.

- Seçim kanununa göre illerin çıkardığı milletvekili sayısının sabit diğer belirlenecek kurultay delegeleri alınan oy oranına göre belirlensin.

- ‘Kınama cezası alanlar 1 yıl süreyle parti oranlarına seçilemez, seçilmiş iseler görevden alınırlar’ ve ‘cezaları tamamlanmasından itibaren 6 ay süreyle parti organlarına seçilemezler’ cümleleri çıkarılsın.

ETİK KURALLAR TASLAĞINDA DA FLAŞ ÖNERİLER



Öte yandan etik kurallar çerçevesinde hazırlanan taslakta da dikkat çekici önerilerin yer aldığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre meclis üyeleri il ilçe yönetimlerine aday olmaları halinde görevlerinden istifa etsin, seçilen ilçe başkanı hemen il başkanlığına aday olmasın, İl yönetimi, ilçe yönetimi, PM’ye ve YDK’ya adaylık için kriterler olsun, PM’de vekillerin temsiliyeti sınırlandırılsın, yeni seçilmiş il başkanı da PM’ye aday olmasın gibi öneriler taslakta yer aldı.

ÖRGÜT NE İSTEDİ?



CHP ilçe örgütlerinden gelen talepleri de açıklayan İl Sekreteri ve Tüzük Komisyonu Başkanı Birgül Değirmenci, en çok aktif-pasif üye alanından taleplerin olduğunu belirtti. Kendilerinin de bunu yetkin üye kapsamı içinde düzenlediklerini kaydeden Değirmenci, gençlik ve cinsiyet kotaları için de çok öneri geldiğini ve İzmir'de ön seçimin olması isteyenler ile istemeyenlerin olduğunu söyledi. Ön seçimin ve aday yoklamasının öncelikli olduğunu düşündüklerini aktaran Değirmenci, şunları dile getirdi:

"Genel merkez isterse aday yoklaması yapabilir. Genel merkezden bize taslak gönderilecek. Cuma günü kurultay delegeleriyle bir toplantı yapacağız. Onları bilgilendireceğiz."