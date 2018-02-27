Gülay Yedekci: Bir canın bedeli kaç paradır?

Adana'nın Aladağ ilçesinde, 11'i öğrenci 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 22 öğrencinin de yaralandığı yurt yangınıyla ilgili dava devam ediyor.

CHP İstanbul Milletvekili ve Aladağ Yurt Yangını Araştırma Komisyonu üyesi Gülay Yedekci, gerçekleştirilen 5. duruşma sonrasında açıklama yaptı. Yedekci, “Aladağ için adalet istiyoruz. Yanarak can veren çocuklarımızın çığlıkları kulaklarımızda, adaletten başka bir yol yoktur” dedi.

Aladağ’da 11’i öğrenci 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 22 öğrencinin de yaralandığı, Süleymancılar cemaatine ait yurt yangını faciasıyla ilgili dava devam ediyor. Haklarında 15’er yıla kadar hapis cezası istenen, 2’si tutuklu 14 sanığın yargılandığı davanın 5. duruşması sonrası CHP İstanbul Milletvekili ve Aladağ Yurt Yangını Araştırma Komisyonu üyesi Gülay Yedekci, açıklamalarda bulundu.

Adaletten başka bir yolun olmadığını ifade eden Yedekci, “Yanan evlatlarımızı da, yüreğinde acısı hiç eksilmeyen analarımızı da, çocuklarımızın yanarak can vermesine sebep olacak zemini hazırlayan kişi, kurum ve cemaatleri asla unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Biz bu sürecin, bu acının takipçisiyiz” dedi.