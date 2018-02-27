CHP'den ittifak teklifi hakkında önemli iddia

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk oldu. 2019 seçimleri için başlatılan ittifaka değinen Balbay, önemli bir iddiada bulundu.

“BU BBP İÇİN BULUNMUŞ BİR ÇÖZÜM”

Balbay, “Bu bir AK Parti – MHP – YSK ittifakıdır. Burada MHP başka bir ittifak istemiyor. Büyük Birlik Partisi ben de girmek isterim dedi. MHP istemem dedi. Şimdi ona da bu yasada çözüm buldular. Bir siyasi partinin lideri ya da temsilcisi, başka bir siyasi partiden aday olursa seçilebilir, sonra kendi partisine gider dediler. Bu BBP için bulunmuş bir çözümdü. Ama tamamen MHP’nin istedikleri ağırlıklı bir tablo oluştu ve bunu çok da değiştirmek istemiyorlar” ifadelerini kullandı.