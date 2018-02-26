2 HDP'li yönetici başlarına maske geçirilerek kaçırıldı

4 saat fiziki şiddete ve ölüm tehdidine maruz kaldıktan sonra bırakılan HDP’liler suç duyurusunda bulundu.

Iğdır’da HDP PM üyesi Süleyman Öztoprak ve Belediye Meclis üyesi Mehmet Kıtır, birbirine “Komutanım” şeklinde hitap eden kişilerce başlarına maske geçirilerek kaçırıldı. 4 saat fiziki şiddete ve ölüm tehdidine maruz kaldıktan sonra bırakılan HDP’liler suç duyurusunda bulundu.

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığı habere göre, Iğdır'da Belediye Meclisi Üyesi Mehmet Kıtır ile HDP PM üyesi Süleyman Öztoprak dün akşam saatlerinde kaldıkları eve giderken, elleri arkadan bağlanıp başlarına maske geçirilerek kaçırıldı. Bilmedikleri bir arazide bırakıldıklarını anlatan Süleyman Öztoprak, darp raporu alarak suç duyurusunda bulunduklarını söyledi

ELLERİ BAĞLANDI, BAŞLARINA MASKE GEÇİRİLDİ

Yaklaşık 4 saat boyunca işkenceye maruz kaldıklarını ve ölümle tehdit edildiklerini belirten Öztoprak, yaşananları şöyle anlattı: "Akşam saat 20.30 civarında eve geçeceğimiz saatte bilmediğimiz 3 araba önümüzü kesti. İndiler arabadan etrafımızı sardılar. Iğdır Belediyesi Meclis üyesi Mehmet Kıtır ile birlikteydik. Önümüzü kestikten sonra ellerimizi bağlayıp, kafamıza maske geçirdiler. Ellerimiz arkadan kelepçelendi, başımıza maskeler geçirilerek arabaya konulduk. Bilmediğimiz bir yere bu şekilde götürüldük. Daha sonra bizi bilmediğimiz bir araziye götürdüler. 4 saat boyunca bizi tehdit ettiler, soru yağmuruna tuttular ve en son fiziki şiddete maruz bıraktılar. Ondan sonra ellerimiz ve gözlerimiz kapalı bir şekilde şehrin dışına bırakıldık. Daha sonra ana caddeye kendi imkanlarımızla çıktı. Bizi alan kişileri tanımıyorum, sadece birbirine 'Komutanım' şeklinde hitap ettiklerini duyuyordum.”

DARP RAPORU ALDILAR

Suç duyurusunda bulunacaklarını belirten Öztoprak, “Emniyetin bütün mensupları böyle bir işi kendilerinin yapmadıklarını, bu işin yasadışı bir uygulama olduğunu söylüyor. Hastaneye gittim darp raporu aldım. Birazdan emniyette suç duyurusunda bulunup ifademizi vereceğiz" dedi.