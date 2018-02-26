Erdoğan'dan flaş Süleyman Soylu açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda Cezayir'e hareketinden önce açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dünkü açıklamalarına ilişkin soruyu yanıtlayan Erdoğan, " İçişleri Bakanımızın konuşmasında belli bir yerinde bir duygusallık olabilir ama ben de kendisi ile dün görüştüm, böyle bu trollerin yapmış olduğu açıklamalardaki bu tür kabine vs. bunlarla alakalı hiçbir şey söz konusu değil.. İstifası vs. asla söz konusu değil" dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Cezayir'le ilişkilerimizi askeri, savunma sanayi ve kültürel alanda güçlendirmek istiyoruz. Hem ikili münasebetlerimizi hem de bölgesel konuları ele alacağız. Cezayir'in ardından Moritanya'ya geçeceğim, uzun zamandır bu ziyareti yapmayı çok arzuladım ama şimdi gerçekleştiriyoruz. Moritanya'ya Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk resmi ziyaret olacaktır. Ardından ise Senegal'in başkenti Dakar'a bir ziyarette bulunacağım. 3. ziyaret Senegal ile mükemmel ilişkilerimizin nişanesi olacaktır.

İç sorunlarımızla uğraşmaktan diğer kıtalara açılma fırsatı bulamadık. Son 15 yılda süreci hızlandırarak devam ettiriyoruz. Afrikalı kardeşlerimizle kucaklaştık, hasret giderdik. Bugün 5 bine yakın Afrikalı öğrenci ülkemizde eğitim öğretim görüyor.

FETÖ terör örgütünün en çok istismar ettiği ülkelerin Afrika'da bulunduğunu görüyoruz. Örgütün tasfiyesine dair adım atan ilk ülkeler de Afrika kıtasındadır. Birçok ülke örgüt ile iltisaklı okulları kapattı Maarif Vakfımıza devretti. Ziyaret edeceğim ülkelerin hepsi de terörle mücadele etmiş veya terör tehdidi ile karşı karşıya bulunan ülkelerdir. Güvenlik alanında, işbirliğimiz gündemimizdeki diğer bir önemli konu olacaktır.

SORU-CEVAP

(Salih Müslim'in yakalanması) Konuyla ilgili olarak gerek Dışişleri gerek Adalet Bakanımız yakın bir takipte. Konuyu bir defa adım adım izliyorlar ve malum konunun İnterpol ayağı var. Oradan istenmesi ayağı var. Bütün bu çalışmaları Dışişleri Bakanımız ve Adalet Bakanımız takip ediyorlar. Orayla da görüşmeleri yapmak suretiyle yanlışa düşülmemesi noktasında adımlar atılıyor.

(BMGK'nın ateşkes kararı) BMGK'nın 2401 sayılı kararı, ki Suriye'deki Doğu Guta'yı kapsayan ateşkesle alakalı süreç, maalesef buradan karar çıktı, çıkmasına rağmen orada ateşkes uygulanmıyor. Süreç acımasız bir şekilde devam ediyor. Biz aylar öncesinden başta sayın Putin olmak üzere sayın Ruhani'ye, çocuk yaşlı bize verin, tedavilerini yapalım dememize rağmen bunlar bize verilmedi. Rejime teslim edildiler. Bunların akıbeti meşhul. Macron ile yaptığım görüşmede etraflıca inceledik, hassasiyetini gördüm. Rahatsızlığını anlamış bulunuyorum. Putin ile İran ile görüşmemizi devam ettireceğiz.

BAKAN SOYLU'NUN AÇIKLAMALARI: "İSTİFASI SÖZ KONUSU DEĞİL"

(Soylu'nun açıklamaları) Bu söylenenler veya bu biraz belki ifadem ağır olacak ama ahlaksız troller vasıtayısla yapılanlar bizleri rahatsız etmektedir. İçişleri Bakanımızın konuşmasında belli bir yerinde bir duygusallık olabilir ama ben de kendisi ile dün görüştüm, böyle bu trollerin yapmış olduğu açıklamalardaki bu tür kabine vs. bunlarla alakalı hiçbir şey söz konusu değil.. İstifası vs. asla söz konusu değil.

"TÜRKİYE'Yİ TROLLER İDARE ETMEYECEK"

Bu trol ahlaksızlıkları ülkemizin kendi içindeki birlikteliğini bozmaya yönelik atılan adımlardır. Türkiye'yi troller idare etmeyecek.

('64 yaşında kendinizi nasıl hissediyorsunuz?' sorusuna yanıt) Bir seyahate çıkıyoruz, 4 ülke. Bu pasta için çok çok teşekkür ediyorum.