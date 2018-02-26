Skandal sözler karşısında CHP harekete geçti

CHP Çanakkale İl Başkanı İsmet Güneşhan, konuyla ilgili partililer ile birlikte il binasında basın toplantısı düzenledi. Toplantıya, Çanakkale Tabip Odası Şubesi ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Şubesi tarafından düzenlenecek olan 'Şehir Hastaneleri' paneline katılmak üzere kente gelen CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, Kepez Belediye Başkanı CHP'li Ömer Faruk Mutan, Merkez İlçe, Kadın ve Gençlik Kolları üyeleri katıldı. Güneşhan, ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Abdullah Akın'ın, ÇOMÜ TV'de konuk olduğu bir programda, 1924 yılında Çanakkale ve Bursa'da kapatılıp, satıldığını söylediği camilerin, genelev ve ahır olarak kullanıldığı sözlerine tepki gösterdi.

İlahiyatçıdan skandal sözler: Camileri genelev yaptılar

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaretler eden Kadir Mısırlıoğlu'nun Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ziyaret edilmesinin, Yrd. Doç. Dr. Abdullah Akın'ı cesaretlendirdiğini ileri süren İl Başkanı İsmet Güneşhan, şunları söyledi:

"Demek ki hakaret etmenin cezasının olmadığını gören bu bilgi fukaraları hakarette sınır tanımamaya başlamıştır. Ülkemizin kurucu değerleri hakkında geçmişte camileri ahır, lokal, tuvalet yaptılar yalanlarıyla kamuoyunu yönlendirmeye çalışan bu anlayış mensuplarından Abdullah Akın isimli hadsiz, ahlaksız çıtasını yükselterek bu defa camileri genelev yaptılar diyecek kadar adileşmiştir. Kurucu Önderimize ve halkın ibadet yerlerine aslı astarı olmayan iftiralar ve yalan bilgiler ile saldıran bu bilgiden yoksun ve densiz zat, üniversitede İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimcisi olarak bulunmaktadır. Şimdi Çanakkale kamuoyuna soruyoruz? Bu anlayışta olan bilgisiz ve densiz, geleceğin çocuklarına din dersi verebilir mi, vereceği din dersi sağlıklı olur mu? Densizlik, bilgisizlik ve boşboğazlığın öğretim üyeliği sanıldığı bir yerde, bilgi itibarını yitirir ve yok olur. Kurucu değerlerimize hakaret ederek bir yerlere geleceğini sanan bu bilgisiz, seviyesiz, cahil öğretim görevlisi müsveddesi hakkında, gerekli her türlü yasal işlemin yapılması için hiç bir girişimden kaçınılmayacaktır. Üniversite Rektörümüz ile gerekli görüşmeler yapılarak, bu seviyesiz ve densiz hakkında gerekli yasal işlemin yapılması sağlanacaktır. Yerli ve milli geçinen AKP İl Başkanını da duyarlı davranmaya ve derhal gereğini yapmaya çağırıyoruz. Ayrıca, Cumhuriyetimizi koruma ve kollama görevi verilmiş Cumhuriyet savcılarımızı da kurucu değerlerimize ve inanç yerlerimize hakaret eden bu bilgi fukarası kişi hakkında yasal işlem yapmaları için göreve davet ediyoruz."