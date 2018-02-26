26 Şubat 2018 16:05

Yandaş sanatçılardan Erdoğan'a doğum günü ziyareti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı'nda ünlü isimleri kabul etti.
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DHA - Cumhurbaşkanı Erdoğan aralarında Orhan Gencebay, Ajda Pekkan, İbrahim Tatlıses, Yavuz Bingöl, Hülya Koçyiğit, Cengiz Kurtoğlu, Hasan Kaçan, Cemal Hünal, Kadir Koçdemir, Sibel Can, Serdar Gökhan, Burak Hakkı, Demet Tuncer, yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ ile Osman Soykut'ur bulunduğu ünlü isimleri Beylerbeyi Sarayı'nda kabul etti.

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Ziyarette Zeytin Dalı Harekatı ve terörle mücadelede görev alan güvenlik güçlerine verdikleri desteği ifade eden sanatçıların, Erdoğan'ın doğum gününü de kutladığı öğrenildi.

 

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