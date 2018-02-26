İYİ Parti'den flaş 'ittifak' açıklaması

İyi Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi AKP'nin MHP ile yapacağı ittifak hakkında değerlendirmelerde bulundu.

AKP NEDEN TEK BAŞINA ADAY ÇIKARAMIYOR?

Yeniçağ'dan Fatih Erboz’un haberine göre Halaçoğlu, AKP- MHP ittifakı hakkında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Herkes yiğitçe çıksın. Burada siyaset yapıyorlar ama nasıl başka yollara saparız da iktidar olabiliriz anlayışının peşindeler. Yaptıkları her hareket şuursuzca ve korku dolu olduğu için sürekli yanlış yapıyorlar. Korkunun ecele faydası yok. ‘CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile gizli görüşme yapıyorlar’ söylemleri var. Neden gizli görüşme yapalım? İttifak yapacaksak, bunu söylemenin bir mantığı yok. Bir başka partiyle ittifak yaparak seçime girmemiz söz konusu değil. Saadet Partisi açıktan açığa ‘Görüşeceğim’ dedi ve görüştü. Ardından, ‘Ben adayımı çıkaracağım’ dedi. Saadet Partisi bile tek başına aday çıkarırken AKP neden tek başına bir aday çıkaramıyor? Korktukları için, ittifakla bu işi yapacağını düşünüyor. MHP de aynı düşünce içinde. Meclis’e girebileceğinden şüphe duymasa bunu yapmazlar."



AKP'nin kendilerini de ittifak yapmaya zorladığının altını çizen Halaçoğlu şunları söyledi:

“İstedikleri kadar baskı yapsınlar, şartları kendilerine göre düzenlesinler, kamuoyunda algı oluştursunlar. Cumhurbaşkanlığını da alacağız. Bunu da bildikleri için ittifaka gidiyorlar. AKP olsun, diğerleri olsun hiç fark etmez. Birisi barajı geçemeyeceğini biliyor, birisi de tek başına, beraber olacağını da bile bile bu işin altından kalkamayacağını biliyor. Bu seçim şartları kendilerine oy getirecek gibi ya da getirmese bile suiistimalle alabileceklerini düşünüyorlar onunla bile olmayacak.”