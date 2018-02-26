CHP’li eski başkan binasını MHP'ye sattı

Cafer ZENGİN / KAYSERİ, (DHA) - Kayseri'de, Felahiye Belediye eski Başkanı CHP’li İsmet Gürsel Kısır, Cumhuriyet Meydanı’ndaki binalarını MHP il yönetimine sattı. Bina, MHP Felahiye ilçe teşkilatı tarafından kullanılacak.

MHP tarafından Kayseri’de ilçe teşkilatları için bina satın alınmaya devam ediliyor. Bir süre önce Develi ve Talas ilçe teşkilatları için bina satın alan ve tapularını da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye teslim eden MHP il yönetimince, bu kez Felahiye ilçesinde parti teşkilatı için yer alındı.

MHP Kayseri İl Başkanı Baki Ersoy, “Milliyetçi Hareket Parti'mizin kıymetli lideri Devlet Bahçeli'nin vekaletleriyle Develi ve Talas ilçe başkanlıklarımızdan sonra Felahiye ilçe teşkilatımızın yerini de satın almış bulunuyoruz. Daha önce de söylediğim gibi tüm ilçelerimizde kira külfetinden bu teşkilatları Allah'ın izniyle kurtaracağız ve inşallah büyüyüp, yetiştiğimiz bu teşkilatlara kalıcı eser bırakacağız. Biz, sadece konuşmuyoruz; icraat yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz” dedi.

'SİYASETTE DEĞİL AMA BU KONUDA PAZARLIK YAPTIK'

MHP il yönetimine binalarını satan Felahiye Belediye eski Başkanı CHP'li Kısır ise “Baki başkanımızla siyasette değil; ama bu konuda bir pazarlık yaptık. Çünkü siyasette pazarlıklar son günlerde arttı; ama bizimkisi başka pazarlık. İlçedeki Cumhuriyet Meydanı’nda bir yerimiz vardı ve MHP İl Başkanı Baki Ersoy ile anlaşıp, o yeri tapuda kendilerine devrettik. İlçe teşkilatı olarak kullanacaklar ve kısa bir süre sonra oraya taşınacaklar. Geçtiğimiz hafta anlaştık, şimdi de tapuda devir işlemlerini yaptık. Hayırlı olsun, kendilerine ve bize” diye konuştu.