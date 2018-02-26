CHP'li Zeynep Altıok'tan ayrılık kararı

CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok, Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonundan ayrıldı. Zeynep Altıok’tan boşalan komisyon üyeliğine CHP Kurultayı sonrasında İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine gelen Ankara Milletvekili Tekin Bingöl getirildi.

ALTIOK: KOMİSYONUN ETKİSİZLİĞİNE RAĞMEN ÇALIŞMAYI SÜRDÜRDÜM

Zeynep Altıok’un Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonundan ayrılma dilekçesinde, iki yıldır CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinin getirdiği sorumluluk bilinciyle, komisyon üyeliğini komisyonun çalışma şekli ve etkisizliği ile ilgili rahatsızlığına rağmen sürdürdüğünü, ancak 5 Şubat 2018 tarihi itibariyle insan haklarından sorumlu genel başkan yardımcılığı görevini devretmesiyle birlikte bu görevi devralacak MYK üyesinin, üyeliğinin daha uygun olacağını belirttiği öğrenildi.

Bununla birlikte Zeynep Altıok’un TBMM İnsan Haklarını İzleme Komisyonun, özellikle OHAL sonrası yaşanan mağduriyetlerle ilgili asli görevini yerine getirme ve birçok konuda yetersiz ve sonuçsuz kalması nedeniyle üyelikten ayrılma kararını açıkladığı belirtiliyor.

'KOMİSYON, CHP'NİN BİRÇOK ÇAĞRISINA KARŞILIK VERMEDİ'

Altıok, seçilmiş milletvekillerinin, belediye başkanlarının, gazetecilerin, akademisyenlerin tutuklandığı, hak ihlallerinin en üst seviyeye ulaştığı bir ortamda, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun sadece 15 kez toplanabildiğini ve OHAL Komisyonuna başvuru yapan 105 bin 151 kişi hakkında komisyonun hiçbir girişimde bulunmadığını belirtirken Nuriye ve Semih’in yaşatılması için devreye girme çağrısı başta olmak üzere CHP’nin birçok çağrısının karşılıksız kalmasından büyük rahatsızlık duyduğunu ifade etti.

Zeynep Altıok’un 9 Şubat’ta verdiği ayrılma dilekçesinde “25 yıldır sürdürdüğüm eşitlik, adalet ve barış yolunda haksızlıklara ve hukuksuzluğa karşı duruşumu; demokrasi ve özgürlük mücadelesinin verildiği ve verilmesi gereken her yerde sürdürmeye devam edeceğim” dediği kaydedildi.