CHP'li gençler 'pamuk şeker' dağıttı

CHP Beyoğlu Gençlik Kolları Başkanlığı’nın Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde düzenlediği etkinlikte ise çocuklara pamuk şekeri dağıtıldı. ‘Çocuk susar, ses susma, istismara sessiz kalma’ , ‘Çocuk çocuktur, gelin olmaz’, ‘Diyanet elini çocuklardan çek’ sloganları atılan etkinliğe CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Burkay Düzce, CHP Beyoğlu İlçe Başkanı Bekir Özcan, Kadın Kolları Başkanı Dilek Güldür, Gençlik Kolları Başkanı Atakan Taşbilek ve çok sayıda partili katıldı.

Burada yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi; “Dünyada Çocuk Bayramı olan tek ülkeyiz. Ancak ne yazık ki geldiğimiz şu noktada Avrupa’daki en yüksek çocuk yaşta evlendirilen kız çocukları oranına sahip konumdayız. Toplumumuzun kanayan yarası olan çocuk istismarının engellenmesi için istismarcılar hiçbir durumda ceza indiriminden yararlanmamalı ve en ağır şartlarda cezalandırılmalıdır.”

VAKALAR ÇOK ARTTI

“Konuya ilişkin önlemler arttırılmalı ve eğitim programları oluşturulmalıdır. Cinsel istismar ve kalanıyla ilgili ciddi bir farkındalık sağlamalı ve mücadele edilmelidir” denilen açıklamada, “Çocuklarımızın korkudan başlarından geçen bu olayları saklamaları ve bu olayları yaşayan çocuklarla görüşmesi gereken uzmanların sayısının yeterli olmaması bu konuların gizli kalmasına en büyük etkendir. Dünyada son dört yılda çocuklara taciz ve şiddet uygulamaları yüzde 90 artış göstermiştir. Bu yaşanan taciz ve tecavüze olaylarının tahmini bir rakamla yüzde 5’i ortaya çıkarken yüzde yüzde 95'i gizli kalmaktadır. Adliyelerde 4 tecavüz vakasından biri çocuklarla ilgilidir. Adalet Bakanlığı'nın 2016 verilerine göre her ay Adli Tıp Kurumu'na 650 çocuk cinsel istismar vakasıyla gönderilmektedir” ifdeki kullanıldı.

MÜLTECİ ÇOCUKLAR DA SORUNLU

Mülteci çocukların da aynı sorunu yaşadığını söyleyen CHP'liler, “Son verilere göre mülteci kamplarında yaşayan okul çağındaki çocukların yüzde 20'si ve kamplarının dışında yaşayan çocukların ise yaklaşık yüzde 74'ü okula gitmemektedir. Kamplarda yaşayan toplum 75.000 okul çağındaki çocuk arasındaki okul kayıt oranı ise yaklaşık yüzde 24'tür. Büyük şehirlerdeki çocuklar başta olmak üzere mültecilerin yoğun olduğu tüm yerlerde dilencilik yaptırılan çocuklar kapkaç yapan çocuklar mendil satan çocukların yoğunluğu dikkat çekmektedir. Bu çocukların bir süre sonra suça sürükleme olasılıkları çok yüksektir. Bu vakaların özellikle istismar vakaları hakkında davalarda hiçbir şartta indirim uygulanmamalıdır. Koşullu salıverme uygulaması cezanın üçte ikisini çektikten sonra tahliye edilme kaldırılmalıdır. İstismara uğrayan kişilerin yaşayacağı travma dikkate alınılarak defalarca kez muayene ve rehabilitasyon görmesi sağlanmalıdır” ifadesini kullandı. Açıklamanın ardından İstiklal Caddesi'nde çocuklara pamuk şeker dağıtıldı

CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı'nın organizasyonu ile CHP'li gençler kendi ilçesinde çocuk istismarına karşı eylem yaptı.

CHP Beyoğlu Gençlik Kolları Başkanlığı’nın Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde düzenlediği etkinlikte ise çocuklara pamuk şekeri dağıtıldı. ‘Çocuk susar, ses susma, istismara sessiz kalma’ , ‘Çocuk çocuktur, gelin olmaz’, ‘Diyanet elini çocuklardan çek’ sloganları atılan etkinliğe CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Burkay Düzce, CHP Beyoğlu İlçe Başkanı Bekir Özcan, Kadın Kolları Başkanı Dilek Güldür, Gençlik Kolları Başkanı Atakan Taşbilek ve çok sayıda partili katıldı.

Burada yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi; “Dünyada Çocuk Bayramı olan tek ülkeyiz. Ancak ne yazık ki geldiğimiz şu noktada Avrupa’daki en yüksek çocuk yaşta evlendirilen kız çocukları oranına sahip konumdayız. Toplumumuzun kanayan yarası olan çocuk istismarının engellenmesi için istismarcılar hiçbir durumda ceza indiriminden yararlanmamalı ve en ağır şartlarda cezalandırılmalıdır.”

VAKALAR ÇOK ARTTI

“Konuya ilişkin önlemler arttırılmalı ve eğitim programları oluşturulmalıdır. Cinsel istismar ve kalanıyla ilgili ciddi bir farkındalık sağlamalı ve mücadele edilmelidir” denilen açıklamada, “Çocuklarımızın korkudan başlarından geçen bu olayları saklamaları ve bu olayları yaşayan çocuklarla görüşmesi gereken uzmanların sayısının yeterli olmaması bu konuların gizli kalmasına en büyük etkendir. Dünyada son dört yılda çocuklara taciz ve şiddet uygulamaları yüzde 90 artış göstermiştir. Bu yaşanan taciz ve tecavüze olaylarının tahmini bir rakamla yüzde 5’i ortaya çıkarken yüzde yüzde 95'i gizli kalmaktadır. Adliyelerde 4 tecavüz vakasından biri çocuklarla ilgilidir. Adalet Bakanlığı'nın 2016 verilerine göre her ay Adli Tıp Kurumu'na 650 çocuk cinsel istismar vakasıyla gönderilmektedir” ifdeki kullanıldı.

MÜLTECİ ÇOCUKLAR DA SORUNLU

Mülteci çocukların da aynı sorunu yaşadığını söyleyen CHP'liler, “Son verilere göre mülteci kamplarında yaşayan okul çağındaki çocukların yüzde 20'si ve kamplarının dışında yaşayan çocukların ise yaklaşık yüzde 74'ü okula gitmemektedir. Kamplarda yaşayan toplum 75.000 okul çağındaki çocuk arasındaki okul kayıt oranı ise yaklaşık yüzde 24'tür. Büyük şehirlerdeki çocuklar başta olmak üzere mültecilerin yoğun olduğu tüm yerlerde dilencilik yaptırılan çocuklar kapkaç yapan çocuklar mendil satan çocukların yoğunluğu dikkat çekmektedir. Bu çocukların bir süre sonra suça sürükleme olasılıkları çok yüksektir. Bu vakaların özellikle istismar vakaları hakkında davalarda hiçbir şartta indirim uygulanmamalıdır. Koşullu salıverme uygulaması cezanın üçte ikisini çektikten sonra tahliye edilme kaldırılmalıdır. İstismara uğrayan kişilerin yaşayacağı travma dikkate alınılarak defalarca kez muayene ve rehabilitasyon görmesi sağlanmalıdır” ifadesini kullandı. Açıklamanın ardından İstiklal Caddesi'nde çocuklara pamuk şeker dağıtıldı