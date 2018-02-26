Sarıbay: ÇYDD’nin her zaman destekçisiyiz

Nazik ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren CHP İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay, “Ziyaretiniz bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Çalışmalarınızı yakından takip ediyorum. ÇYDD olarak Körfez de anlamlı, güzel çalışmalara imza atıyorsunuz. Türkan Saylan ÇYDD’yi kurarken kardelenlerin, eğitim alamayan kız çocuklarının sıkıntısını biliyordu. ÇYDD her zaman Atatürk’ün izinde çalışmalar yapan, çocukların eğitimi için büyük çaba sarf eden bir dernek. Bizde CHP İl Örgütü olarak her zaman destekçiniz olmaya devam edeceğiz “ diye konuştu.

AMACIMIZ TÜRKİYE’DE ÖNCÜ DÜNYADA ÖRNEK BİR STK OLMAK

Yeni dönemin hayırlı olmasını dileyerek sözlerine başlayan Körfez ÇYDD Başkanı Serap Baykurt, “Yönetiminiz ve size yeni dönem hayırlı olsun. Başarılı çalışmalar yapacağınızdan eminiz. Bizler de her daim CHP’nin desteğini hissediyoruz. Bizler çocuk, kadın ve insan haklarına saygılı demokratik ve laik bir toplum ve sosyal hukuk devleti düzeninin korunması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Derneğimiz partiler üstü bir dernektir. Amacımız Türkiye’de öncü, dünyada örnek bir sivil toplum örgütü olmaktır. Atatürk’e olan sevgimiz ve saygımız hiç eksilmeyecek” ifadelerini kullandı.