CHP'li Tanrıkulu o kursu Başbakan'a sordu

Tanrıkulu konuya ilişkin Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtlaması istemiyle TBMM'ye bir soru önergesi sundu.

İşte CHP'li Tanrıkulu'nun yanıt aradığı o sorular

1. Toplam 13 kişinin ihraç edildiği (5’nin FETÖ üyeliği sebebiyle) 2017 – 2018 yılı Ankara Polis Akademisi Okulu Komiser Yardımcılığı Kursuna katılımı bulunan kişiler arasında, 1 kişinin ihraç edilmesine rağmen kursa tekrar katılımına izin verildiği iddiaları doğru mudur?

2. Daha önce, ihraç edildiği halde kursa katılımı sağlanan bir emsal olmadığı halde ve kursa normal şartlarda, 16 günden fazla katılım sağlamayanların kursa katılımları mümkün olmadığı halde, bahse konu olan kişinin (16 günden fazla devamsızlığı olmasına rağmen) kursa katılımına izin verildiği iddiaları doğru mudur? Kursa katılma iznini kim vermiştir?

3. Buna benzer kaç kişi vardır* Bunlarla ilgili ne tür işlem yapılmıştır?

4. Bahse konu olan kişinin Valinin yanında görev yaptığı iddiaları doğru mudur? İddia doğru ise, bu kişi kimdir? Bu kişi için Valinin imtiyaz istediği iddiaları doğru mudur?

5. İddialar ile ilgili olarak inceleme ve soruşturma başlatılacak mıdır? Başlatılan inceleme ve soruşturmanın akıbeti kamuoyu ile paylaşılacak mıdır?

6. Anılan iddialar doğru ise, bahse konu kişinin kursa katılımı ile ilgili olarak ne tür işlemler yapılacaktır?