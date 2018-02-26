İttifakta kriz büyüyor: Bozdağ'dan MHP'yi kızdıracak açıklama

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, AK Parti ve MHP arasındaki seçim ittifakında BBP’nin yer almasını istemediklerini söylemişti. Bozdağ "Destici ittifakta yer alacağını ifade etti. Nasıl yer alacağını konuşmak için şu anda erken. " dedi.

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Prag'da gözaltına alınan eski PYD Eş Başkanı Salih Müslim'in iade talebini içeren dosyanın Çekya'ya iletildiğini açıkladı. Bozdağ ayrıca Müslim'in bugün mahkemeye çıkarılacağını da bildirdi.

İttifakta kavga başladı

NTV'de soruları yanıtlayan Bozdağ'ın Müslim'le ilgili açıklamaları şöyle:

"Salih Müslim'ün son Avrupa seyahati sırasında Çekya'da bir otelde kaldığına dair bilgiler bize intikal edince Türk Interpol'ü Çekya'dan talep etti. Yakalanması ve geçici tutuklanması ve akabinde iadesi talebiyle muhataplarına iletti. Onlar da gerekeni yaptılar. Şu anda aramızdaki sözleşme gereği yapılması gereken usule ilişkin bazı işler var. Geçici tutuklama talebini ve iade talebini içeren dosyayı Adalet Bakanlığı'nın iletmesi gerekiyor. Dün itibariyle dosya iletildi. Bugün de Salih Müslim yargı önüne çıkarılacak ve karar verilecektir. Türkiye'ye iade edilmesi, beklentimiz o yöndedir."

'BMGK KARARI AFRİN'İ ETKİLEMEZ'

Bozdağ, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Suriye'deki ateşkes kararında Doğu Guta gibi bazı yerlerin olduğunu, Afrin'i kapsamadığını belirterek, "Zeytin Dalı Harekatı'nı ve Afrin bölgesindeki operasyonlarımızı etkilemez" dedi.

'MİLLETİN AFRİN'E GİTME TALEBİ VAR'

Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Sefer görev emri olanlar hazır olsun" açıklamasıyla ilgili de şunları söyledi:

Sayın Cumhurbaşkanımızın o açıklamasının içinde 'Şu anda buna ihtiyacımız yok' da var. Afrin'e sefer görev emri olanların gitmesine ihtiyaç olmadığını sayın Cumhurbaşkanımız o konuşmasında açıklıyor. Milletimizin bir talebi var. Cumhurbaşkanımızın her konuşmasında 'Reis bizi Afrin'e götür' tezahüratları oluyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu taleplere yönelik bir cevabıdır. Sefer görev emri olanların bölgeye gitmesine ihtiyaç bulunmamaktadır.

'YENİ MÜCADELE İÇİN HAZIRLIK'

Harekattaki son durum hakkında bilgi veren Bozdağ şunları ifade etti:

"Harekat başarıyla planlandığı gibi devam ediyor. Pek çok stratejik nokta ele geçirildi. Harekat hedeflerine ulaşıncaya kadar devam edecektir. Bölgedeki son terörist temizleninceye kadar devam edecektir. Özel harekatın gitmesi yaklaşan yeni mücadele için bir hazırlıktır. Şu anda daha ziyade şehirlerden uzak köy, belde ve kırsalda olan alanlarda mücadele devam ediyor. Alan daraldıkça bu mücadele sivillerin olduğu alana kayacaktır. Bunlar hazırlıklar. Meskun mahale girdiği zaman oradaki tecrübesiyle hareket edilecek" dedi.

'İSTEYEN PARTİ İSTEDİĞİYLE İTTİFAK YAPABİLİR'

Seçim ittifakı düzenlemesiyle ilgili temsilde adalet eleştirilerini yorumlayan Bozdağ şunları söyledi: "Temsilde adaleti gözeten bir formül ortaya kondu. İsteyen parti istediğiyle ittifak yapabilir. Parti konusunda bir sınırlama yoktur. Yasal zeminde imkanı dileyen dilediği şekilde kullanır. İradeleri engelleyen bir şey kesinlikle yoktur."

BBP SORUNU

Bozdağ, MHP'nin istemediğini açıkladığı Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) ittifakta nasıl yer alacağına ilişkin olarak, "Destici ittifakta yer alacağını ifade etti. Nasıl yer alacağını konuşmak için şu anda erken. Vakti gelince konuşulacaktır" dedi.

'CHP ANLAMAMIŞ'

"CHP bizim attığmıız adımı doğru anlamış değil" diyen Bozdağ, "Temennim onların artık değişimi ve gelişi görüp tedbir alması lazım. Sayın Genel Başkan diyor ki yüzde 60'la iktidar olacağım diyor. Yüzde 25 CHP var şu anda onun da altında olduğunu görüyoruz. İttifaklara karşı çıkıp yüzde 50+1 yapacağım demek de doğru değil" şeklinde konuştu.

'SAADET PARTİSİ KARARSIZ'

Saadet Partii'nde kararsızlık olduğunu gördüklerini belirten Bozdağ, "Karamollaoğlu'nun kararını bekliyoruz" dedi.

Cinsel istismara karşı yapılacak düzenleme hakkında bilgi veren Bozdağ, şunları kaydetti: "Anayasa Mahkemesi yaşa göre bir kademelendirme yapılması gerektiğini ortaya koydu.