Süleyman Soylu için iki iddia

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün Trabzon'da yaptığı ve 'veda gibi' şeklinde yorumlanan açıklamaların yankıları sürerken medyada konu ile ilgili iki iddia yer aldı.

Gazete Duvar - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Trabzon’da dün yaptığı konuşmada ‘veda gibi’ açıklamalar yapınca görevden ayrılacağı iddiaları gündeme geldi. Soylu’nun adı 16 Nisan referandumu öncesinden bu yana zaman zaman ‘kabine revizyonu’ iddialarında yer almıştı ancak koltuğunu korudu.

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AK Parti’ye katılmadan önce yaptığı DP Genel Başkanlığı döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sert muhalefeti ile tanınan Soylu, 7 Haziran seçimleri sonrasında önce Çalışma Bakanlığı yaptı daha sonra İçişleri Bakanlığı koltuklarına oturmuştu.Türkiye’nin önemli terör saldırıları yaşadığı bir dönemde İçişleri Bakanlığı yapan Soylu’nu performansı hükümet çevrelerinde genellikle ‘başarılı’ olarak değerlendirilse de zaman zaman parti içi tartışmalarla da anıldı.

Soylu'nun açıklaması sonrası o konuşma yeniden gündemde

Son olarak dün yaptığı, “Bugün İçişleri Bakanıyız, yarın belki değiliz. Buradan gideriz, belki bir daha gelişimiz olmaz. Ama şunu net ve açık şekilde söylüyorum. AK Parti’ye Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın davetinden beri yaptığım bütün çalışmalarda bu davaya olan sadakatimden bir nebze olsun ödün vermedik. Bundan sonra da vermeyeceğiz” açıklaması ile gündeme yine ‘görevden ayrılacağı’ haberleri ile gündeme gelen Soylu ile ilgili ilk iddia Milliyet gazetesinde yer aldı. Gazetenin bugünkü haberinde Soylu’nun açıklamasının nedeni olarak Trabzon’un AK Partili Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ile yaşadığı gerilim gösterildi.

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İLK İDDİA: ‘YEREL’DE GERİLİM

Haberde özellikle son dönemde memleketi Trabzon’la ilgili sorunlar yaşayan Soylu ile Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu’nun arasının uzun bir süredir bozuk olduğu, Gümrükçoğlu’nun, 19 Şubat’ta Trabzon’da yapılan Yatırım İzleme ve Koordinasyon Toplantısı’na da davet edilmediği için katılmadığı öne sürüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da geçen hafta hem Gümrükçüoğlu ile hem de Trabzon milletvekilleriyle toplantı yaptığı öğrenildi. İddiaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soylu ile Belediye Başkanı’nın arasının düzeltilmesini ve bu sorunların geride bırakılarak çalışmaya devam edilmesini istedi. Soylu’nun açıklamalarının bu gelişmelerden sonra gelmesi dikkati çekti. Milliyet’in haberinde ayrıca AK Parti kulislerinde yakın zamanda bir kabine revizyonu olmadığı değerlendirmesi yapıldığı, bir sürpriz yaşansa da daha önce olduğu gibi ‘çok sınırlı’ değişiklik olabileceği iddiası yer aldı.

İKİNCİ İDDİA: ANKARA’DA GERİLİM

Konuyla ilgili olarak Cumhuriyet gazetesinin haberinde ise Ankara kulislerinde zaman zaman gündeme gelen bir diğer gerilim iddiası hatırlatıldı. Gazete AK Parti’nin 2002 yılında iktidara gelmesinden bu yana 6 kez İçişleri Bakanı değiştirildiğine ilişkin haberinde, Soylu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Enerji Bakanı Berat Albayrak’la gerilim yaşadığı iddiasını da hatırlattı. Haberde Albayrak’ın Erdoğan ile yapılan bir yurt gezisinde Süleyman Soylu’ya dönerek, ‘bundan sonra benimle aynı fotoğraf karesine girme’ dediğini öne süren ve geçen yıl Eylül ayında medyada yer alan iddialar hatırlatıldı.