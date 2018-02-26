Sarıçam çiftçisi sulama birlikleri hakkında sözünü söyledi

Sarıçam’ın köylerinde hemşerileriyle buluşan CHP Adana Milletvekili Av. Elif Doğan Türkmen, çiftçilerin sorunlarını dinledi. Çiftçiler, son günlerde gündemde olan ‘sulama birlikleri’ ile ilgili hükümetin yanlış yaptığını ifade ettiler.

Türkiye tarım üretiminin % 8’ini tek başına karşılayan Adana’da çiftçi mutsuz, umutsuz. Bir yandan artan tohum, mazot, gübre fiyatlarına yetişmeye çalışan çiftçi, öte taraftan destekleme primlerini zamanında alamıyor, günden güne borç batağına batıyor. Son olarak sulama birlikleri üzerinden çiftçiye yapılan haksızlık Sarıçam’lı üreticinin ortak derdi, ortak söylemi oldu.

“Sulama birlikleri kullanıcının kontrolünde kalmalı”

Gündemde olan, sulama birliklerinin kullanıcının kontrolünden çıkartılıp belediyelere devredilmesi konusunun, çiftçiyi endişeye sürüklediğini belirten Elif Doğan Türkmen, “iyi yönetilmediği ifade edilen bir kısım birlik yüzünden tüm sulama birliklerinin aynı kefede değerlendirilmesi hata olur, kurunun yanında yaşı da yakmak olur. Devir işleminin daha büyük sorunlara yol açacağını düşünüyoruz. Konu etraflıca değerlendirilerek, su kaynaklarımızı en iyi şekilde yöneteceğimiz farklı çözüm önerileri üzerinde mutabakat sağlanmalıdır. Üreticinin sesine kulak verilmeli, sulama birlikleri kullanıcılarının kontrolünde bırakılmalıdır” dedi.