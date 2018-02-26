Eren Erdem'den Melih Gökçek çıkışı

Ankara’da oluşan yeni belediye yönetimine çağrı yapan CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem ; Ankara’da tartışma konusu olan ve halkın benimsemediği , Melih Gökçek ve Seyfi Saltoğlu Bulvarları gibi dayatmalarla konulan isimler değiştirilsin” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Melih Gökçek döneminde yapılan bir çok olumsuzluğu silmek için çaba harcadığını dile getiren Eren Erdem , Meşrutiyet caddesindeki demir yığınlarının sökülmesinden halkın oldukça memnun olduğunu ifade etti.

Konuyu TBMM gündemine de soru önergesi vererek taşıyan Erdem Başbakan'a şu soruları yöneltti:

HALK UZLAŞMADAN MEMNUN

Ankara Büyükşehir Belediyesinin yeni yönetimi Ankara Halkının yıllardır tepki ile karşıladığı ve kullanmaktan imtina ettiği Meşrutiyet caddesindeki Demir yığını diye tabir edilen üst geçitleri kaldırarak halkın taleplerini yerine getirdi.

Yeni yönetim; bir başka olayda ise Çankaya İlçesi Bahçelievler semtinde bir caddenin (7.cadde) trafiğe kapatılması ile ilgili Çankaya Belediyesi ile birlikte referandum yapılması kararını aldı. Ayrıca yıllardır uygulanmayan bir temayülü yeniden çalıştıracağını bu maksatla ilçelerdeki sokak isimlendirmelerini İlçe Belediyelerine bırakacağını açıkladı.Belediyeler arasındaki bu eş güdüm anlayışı Ankara halkının yıllardır özlediği bir durumdur. Oluşan bu iklime uygun olarak, ABD Büyükelçiliğinin önüne Zeytin Dalı caddesi kararı Büyükşehir Belediye Meclisinde oy birliği ile karara bağlanmıştır.

DAYATMALARLA KONULAN İSİMLER KABUL GÖRMÜYOR

Geçmişte, dayatmalarla konulan ve hala tartışması devam eden birçok sokak ve cadde ismi bulunmaktadır. Demokratik bir kent yönetiminin oluşturulması tüm Ankara halkının özlemidir.

Bu bağlamda ;

• Ankara Büyükşehir Belediyesi mücavir alanı içinde Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından son 20 yılda isimleri değiştirilen cadde ve sokak sayısı kaç tanedir. Bunlar hangileridir?

• Halk tarafından benimsenmeyen isimlendirmeler hakkında oluşan demokratik ortama uygun olarak yeni isimlendirmeler yapılacak mıdır? Bu konuda ilçe Belediyelerini, Kent Konseylerini ve STK’ları da içine alacak şekilde yeni bir “isimlendirme” komisyonu oluşturmayı düşünüyor musunuz?

• Örneğin uzunca bir süre Ankara halkı tarafından tartışma konusu yapılan ve halende devam eden, Seyfi Saltoğlu , Melih Gökçek bulvarlarının adlarını “Sevgi Bulvarı, Hoşgörü Bulvarı” gibi birleştirici isimlerle değiştirecek misiniz? Bu konuda Ankara Halkının görüşlerine başvurmayı düşünüyor musunuz?