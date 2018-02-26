CHP Karabağlar'dan çocuk istismarlarına sert tepki

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'nun yanı sıra çok sayıda partili katıldığı yürüyüş sonunda CHP Karabağlar İlçe Başkanı Ali İhsan Yıldız bir basın açıklaması yaptı.

EGEMEDYASI- Yıldız basın açıklamasında şunları söyledi;

"Ülkemizin geleceği tehlike altındadır.16 yıldır ülkemizi yöneten AKP iktidarı uyguladığı eğitim ve ekonomi politikalarıyla var olan sorunları arttırmış, yeni sorunlar doğurmuştur.

Bugün üreten bir Türkiye yaratılamadığı için 5 milyon gencimiz işsizdir. Uyguladığı eğitim politikasıyla (4+4+4) binlerce kız çocuğumuz ilkokul 4. Sınıftan sonra eğitime devam edememektedir. Çocuk gelinler sayısı her geçen gün artmaktadır.

Eğitimin devlet denetiminde çıkarılıp, dini vakıflara ve derneklere bırakılması sonucu, çocuğa yönelik şiddet ve istismar vakaları inanılmaz boyutlara yükselmiştir. Ensar Vakfının korunması ve Çorum’daki sabıkaları ortadayken Milli Eğitim Bakanlığının bu tür derneklerle sözleşme imzalaması AKP’nin bu konudaki samimiyetsizliğinin göstergesidir.

SORUNUN PARÇASI OLANLAR SORUNU ÇÖZEMEZLER

Değerli arkadaşlarım,

2005 Yılında resmi bilgilere göre 5 bin olan çocuğa yönelik istismar vakası bugün 18 bine yükselmiş. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 115 hamile çocuk ile ilgili kayıtların polise bildirilmediğini ortaya çıkaran hastane çalışanı İclal N., yılda 450-500 arası hamile çocuğun hastaneye geldiğini söyledi. İclal N., olayın ardından sürüldü.

Her yıl ortalama 36 bin çocuk gelin oluyor. Bugün 181 binin üzerinde çocuk gelin var. Bu korkunç bir insan hakları ihlalidir. Erken evlilik, cinsel istismarın, her türlü eylemin sürekli hale getirilmesine yol açmaktadır. Bunda en büyük pay ülkeyi yöneten AKP iktidarınındır.

Sözde din adamlarının fetvalarıyla çocuk evliliklerinin özendirildiği bir ülkede çocuğa cinsel istismar önlenemez.

AKP’nin geçen gün mecliste kurduğu komisyon milletin bu konudaki tepkisini yumuşatma hamlesidir. Çocuk istismarının asıl nedeni, son 16 yılda yaratılan Türkiye’dir. Çarpık kentleşmenin arttığı, çocuk oyun alanlarının yok edildiği, çocuğun sadece sanal oyunlarla yetindiği koşullarda bu tür olayların artması kaçınılmazdır.

AKP’nin uyguladığı eğitim politikaları baskıya ve şiddete dayanmaktadır. Son yıllarda ezik, korkak, güvensiz sadece itaat eden bir nesil yetiştirilmektedir.

Böyle bir neslin her türlü yanlışa savrulmaya açık olduğu ortadadır.

Değerli arkadaşlarım, bugün çağdaş dünya, anne babası dâhil çocuğa yönelik her türlü şiddeti, baskıyı çocuk istismarı olarak kabul etmektedir.

AKP iktidarını, göstermelik komisyonlar kurmaya değil, Türkiye’nin de altında imzası olan “ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ”ni hayata geçirmeye çağırıyoruz.

Biliyoruz ki yukarıda da belirttiğim gibi SORUNUN PARÇASI OLANLAR SORUNU ÇÖZEMEZLER. Çocuk istismarı ancak bilimsel yöntemlerle çözülür. Bunu da ancak CHP iktidarı yapabilir.

Kahrolsun çocuklarımıza yapılan istismara göz yumanlar

Yaşasın özgür ve demokratik bir ülkede yetişen çocuklar

Büyük şairimiz Nazım’ın dediği gibi;

Dünyayı verelim çocuklara hiç değilse bir günlüğüne

Allı pullu bir balon gibi verelim oynasınlar

Oynasınlar türküler söyleyerek yıldızların arasında

Dünyayı çocuklara verelim

Kocaman bir elma gibi verelim, sıcacık bir ekmek somunu gibi

Hiç değilse bir günlüğüne doysunlar

Hiç değilse bir günlüğüne dünya görsün arkadaşlığı

Çocuklar dünyayı alacak elimizden

Ölümsüz ağaçlar dikecekler" dedi