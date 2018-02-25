Soylu'nun açıklaması sonrası o konuşma yeniden gündemde

GERÇEK GÜNDEM - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün yaptığı konuşmada helallik istedi. Ankara kulislerinde, Erdoğan'ın Süleyman Soylu'yu çizdiği yakında bir istifa beklenebileceği konuşuluyor.

Erdoğan, Süleyman Soylu'ya da mı çizdi? Şaşırtan açıklama



Öte yandan Süleyman Soylu'nun bu çıkışının ardından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakknda 22 Aralık 2017 tarihinde verilen gensoru ile ilgili yaptığı konuşma yeniden gündeme geldi.



CHP: GENSORU GELİR GEÇER DEĞİL,KISA VADEDE SONUÇ DOĞURUR



CHP'li Özgür Özel'in konuşmasında Süleyman Soylu'ya uyarılarda bulunduğu kısım şöyleydi:



"Bugüne kadar CHP olarak 10 bakana 11 gensoru vermişiz; bu bakanlardan, 10 bakandan 8'i şu anda bakan değil, birisi o bakanlıkta değil; sadece ve sadece Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan şimdilik görevde. Yani Sayın Süleyman Soylu, düşündüğünüz gibi, kolayca bir gensoru gelir ve geçer değil, gensoru belki çoğunluk grubunun desteğiyle o an sonuç doğurmaz ama çok kısa bir vadede, kısa ve orta bir vadede siyasi sonuçlar doğurmaktadır."