Bekir Bozdağ'dan Salih Müslim açıklaması

BMGK'da oy birliğiyle kabul edilen karar ile Suriye'ye insani yardım ulaştırılabilmesi, Doğu Guta'daki durumu ağır hasta ve yaralıların tahliyesi için bir ay insani ateşkes kararı alınmıştı.
RUSYA BM TEMSİLCİSİ: AFRİN'İ DE KAPSIYOR
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzia, Rûdaw'ın New York Temsilcisinin ateşkesin Afrin'i de kapsayıp kapsamadığı sorusuna, “Evet, bütün Suriye'yi kapsıyor” yanıtını vermişti.
SALİH MÜSLİM'İN GÖZALTINA ALINMASI
Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Salih Müslüm'in iadesiyle ilgili Dışişleri, İçişleri ve Adalet Bakanlıklarının çalışma yürüttüğünü söyledi. Eski PYD lideri Salih Müslüm'in, Çekya'nın başkenti Prag'da gözaltında tutulduğunu belirtti.