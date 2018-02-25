Bekir Bozdağ'dan Salih Müslim açıklaması

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Suriye'de 'insani ateşkes' kararına ilişkin, "Türkiye'nin sürdürdüğü harekatı bu kararın etkilemesi söz konusu değildir" açıklamasını yaptı.

BMGK'da oy birliğiyle kabul edilen karar ile Suriye'ye insani yardım ulaştırılabilmesi, Doğu Guta'daki durumu ağır hasta ve yaralıların tahliyesi için bir ay insani ateşkes kararı alınmıştı.

RUSYA BM TEMSİLCİSİ: AFRİN'İ DE KAPSIYOR

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzia, Rûdaw'ın New York Temsilcisinin ateşkesin Afrin'i de kapsayıp kapsamadığı sorusuna, “Evet, bütün Suriye'yi kapsıyor” yanıtını vermişti.

SALİH MÜSLİM'İN GÖZALTINA ALINMASI

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Salih Müslüm'in iadesiyle ilgili Dışişleri, İçişleri ve Adalet Bakanlıklarının çalışma yürüttüğünü söyledi. Eski PYD lideri Salih Müslüm'in, Çekya'nın başkenti Prag'da gözaltında tutulduğunu belirtti.