Adana’da AKP’nin Sarıçam İlçe Olağan Kongresi’nde konuşan Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, PYD'nin kırmızı bültenle aranan eski eş başkanı Salih Müslim'in, Çekya’nın başkenti Prag’da yakalandığı iddiası hakkında "Bu Müslim’in yakalandığı haberi geldi ama daha teyit etmedik. Bu olayda da görüldüğü gibi ister Fetullahçı Terör Örgütü başı olsun, ister PYD, ister PKK, ister DEAŞ yöneticileri olsun, Türkiye Cumhuriyeti kendi topraklarına göz diken, kendi varlığına göz dikenlerle mücadele etmeye hazırdır. Düşmanlarımızla dünyanın her tarafında mücadele edebilecek güce sahibiz” ifadelerini kullandı.
25 Şubat 2018 15:33
Bakan Çelik'ten Salih Müslim açıklaması
Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, PYD eski eş başkanı Salih Müslim'in, Çekya’nın başkenti Prag’da yakalandığı iddiası için 'teyit etmedik' dedi.
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