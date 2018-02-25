Erdoğan, Süleyman Soylu'ya da mı çizdi? Şaşırtan açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün katıldığı AKP Ortahisar İlçe Gençlik Kolları Kongresi’nde adeta bir veda konuşması yaparak gençlerden 'helallik istedi' ve “Buradan gideriz belki bir daha gelişimiz olmaz. AK Parti’ye Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın davetinden beri yaptığım bütün çalışmalarda bu davaya olan anlayışımdan bir nebze olsun ödün vermedik” dedi.

Soylu'nun açıklaması sonrası o konuşma yeniden gündemde

Sabah saatlerinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Trabzon Şubesinde düzenlenen kahvaltıya katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ardından AKP Ortahisar İlçe Gençlik Kolları Kongresi’ne katıldı.

Burada bir konuşma yapan Bakan Soylu, Afrin operasyonuyla ilgili açıklamalarda bulundu.



'BURADAN GİDERİZ, BELKİ BİR DAHA GELİŞİMİZ OLMAZ'

Bakan Soylu, konuşmasının son bölümünde 'helallik isteyerek' adeta bir veda konuşması yaptı.

Bakan Soylu, “Beni hatırlayacağınız zaman bu dergaha eğri odun yanlış odun taşımaz diye, hatırlayın. Biz ahlaklı adamlarız. Siyasetin de ne olduğunu iyi bilen kardeşlerinizden biriyim. Çocukluğumuzdan beri bu işin içindeyiz. 21. yy’da bu dava sadece Türkiye’ye hizmet etmiyor. Bugün İçişleri Bakanıyız, yarın belki değiliz. Buradan gideriz belki bir daha gelişimiz olmaz. Ama şunu net ve açık şekilde söylüyorum; AK Parti’ye Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın davetinden beri yaptığım bütün çalışmalarda bu davaya olan anlayışımdan bir nebze olsun ödün vermedik. Bundan sonra da vermeyeceğiz. Sevgili gençler hiçbir zaman doğruluktan ve dürüstlükten ayrılmayın. Lideriniz gösterdiği istikametten hiçbir zaman ayrılmayın. Bunları belki size son kez söylüyorum. Eğer, sıkıntıda olduğunuz görülüyorsa da geri çekilmekten hiç bir zaman vazgeçmeyin. Geri çekilmekte bir erdemdir. Geri adım atmakta bir erdemdir. Sadece bende şunu hatırlayın. Trabzon’u çok seviyorum. Recep Tayyip Erdoğan’ın neferiyim. Recep Tayyip Erdoğan’ın neferi olarak hayatıma devam edeceğim. Sadece bende şunu hatırlayın. Trabzon bana hayatımın en önemli ve şerefli görevini verdi. En önemli görev Trabzon Milletvekililği’dir. En çok özlediğim kızımdır. Allah inşallah en kısa zamanda onlarla beraber olmayı nasip eder. Hakkınızı helal etmenizi diliyorum” diyerek konuşmasını tamamladı.