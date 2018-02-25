CHP’den o görüntüye sert tepki

Grup Başkanvekili Özel, "Bir ülkenin cumhurbaşkanının, devlet adamının görevi öldürmeyi değil yaşatmayı savunmaktır. Kız korkudan ağlıyor. Ağlatmak değil güldürmek için oradasın" ifadesini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün Kahramanmaraş mitinginde kürsüye 4-5 yaşında küçük bir kız çocuğunu kürsüye çıkararak kullandığı ifadelere ilişkin olarak yaptığı açıklamada, “Bir ülkenin cumhurbaşkanının, devlet adamının görevi öldürmeyi değil yaşatmayı savunmaktır. Kız korkudan ağlıyor. Ağlatmak değil güldürmek için ordasın. 15 yıl sonra hala daha şehitlik, hala daha terör, hala daha savaşlar değil… 15 yıl sonrasına, yarınlara o çocuğa güler yüz, mutlu bir dünya ve barış vaat etmek zorundasın” dedi.

Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Kahramanmaraş’ta yaptığı miting sırasında, küçük bir kız çocuğunu kürsüye çağırarak, “Bordo bereli ağlamaz, JÖH, yarbay, bordo bereli, maşallah. Türk bayrağı da cebinde. Şehit olursa bayrağı da inşallah örtecekler. Her şey hazır, değil mi” ifadesini kullanmıştı. Erdoğan’ın bu sözlerine yanıt veren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, şunları kaydetti:

“ONA GÜZEL YARINLARI SÖYLEMELİ, ONUN YÜZÜNÜ GÜLDÜRMELİSİN”

“Çıkmış, üzerinde özel harekat üniforması olan küçücük, 4-5 yaşında bir kız çocuğuna, ‘Cebinde bayrağı var, inşallah ileride şehit olacak, bu bayrağı üzerine örteceğiz’ diyor, ‘inşallah’ diyor. O çocuğun 18 yaşını geçmesine 13-14 sene var. O kız çocuğunun şehit olacak görevlere gelmesine 20 sene var. Bir ülkenin cumhurbaşkanının, devlet adamının görevi öldürmeyi değil yaşatmayı savunmaktır. Kız korkudan ağlıyor. Ağlatmak değil güldürmek için ordasın. 15 yıl sonra hala daha şehitlik, hala daha terör, hala daha savaşlar değil, 15 yıl sonrasına, yarınlara o çocuğa güler yüz, mutlu bir dünya ve barış vaat etmek zorundasın. Ona korkuyu, ona ağlamayı, ona gözyaşını değil, ona gülümsemeyi, ona güzel yarınları söylemeli, onun yüzünü güldürmelisin.”