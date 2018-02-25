Başbakan Türkiye'deki Afrinli sayısını açıkladı

Başbakan Binali Yıldırım Murat Reis Denizaltısı ilk kaynak töreninde konuştu.

Başbakan Yıldırım şöyle konuştu:

Alan terör örgütlerinden yerleşim yerleriyle köyleriyle bir bir temizlenmektedir. Ve inşallah tamamen PKK, PYD, YPG, DEAŞ bölgeden temizlendikten sonra evlerinden barklarından ayrılmak zorunda kalan ve Türkiye'de misafir ettiğimiz yaklaşık 350 bin Afrinli topraklarına dönecek orada huzur içinde yaşamlarını devam ettirecekleridir.

Türkiye bugün hem yurt içinde hem yurt dışında terörle mücadele ederken bazıları fırsatı ganimet bilerek Ege’de Akdeniz’de bir takım komplolar bir takım tezgahlar peşindeler.

Buradan açık ifade ediyorum... Şartlar ne olursa olsun, Türkiye, deniz kuvvetleri olarak her hal ve şartta her türlü tehdidi bertaraf edecek güçtedir. Kimse yanlış hesap yapmasın.