'155 hasta ölüme terk edildi'

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Sağlık Bakanlığı ve SGK'yı uyararak, "Duyarsızlığınız ve sağlık politikalarınız yüzünden onlarca kişiyi ölüme terk ettiniz" tepkisini gösterdi.

CHP'li Yarkadaş, "Böbrek kanserine yakalanan kişilerin kullandığı Nivolumab adlı ilaç, 'ara ödeme' listesine alındığı için hastalar büyük sıkıntı çekiyor. Türkiye'de bu ilacı kullanan 155 kişi var. Yurttaşlarımız bakanlığın kararı yüzünden ilaca erişemiyor" dedi.

"DOKTOR REÇETEYE YAZIYOR AMA..."

Kendisine çok sayıda hastanın ulaştığı ve sıkıntılarını aktardığını kaydeden Yarkadaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sağlık Bakanlığı, devlet hastanelerinde reçetelere yazılan akciğer ve böbrek kanseri hastalarının kullandığı Nivolumab adlı ilacı, 'ara ödeme' listesine aldı. Bilinen adıyla, hastadan katkı payı istiyor... Doktor ilacı reçeteye yazıyor ancak, hastadan ilacı her kullandığında iki bin TL katkı payı isteniyor. Bu ilaç ayda en az iki kez kullanılıyor. Bunun anlamı, Yurttaştan ayda dört bin TL istenmesidir. SGK ya da Emekli Sandığı mensubu bir yurttaş ayda dört bin TL'yi nasıl ödesin? Hiç mi insafınız yok!"

"YİRMİ DÖRT BİN TL'Yİ NASIL ÖDESİNLER?"

Hastaların bu ilacı en az altı ay kullanmak zorunda olduğunu belirten Yarkadaş, "Hükümet emekli ya da çalışan yurttaşın sadece bu ilaç için yirmi dört bin TL ödemesini istiyor. Doktorlar da hastalar da ne yapacağını şaşırmış durumda" dedi.

Doktorların ilacı yazmalarına rağmen, hastaların Nivolumab'ı temin edemediğini belirten CHP'li vekil, "Yaklaşık üç aydır bu sorun yaşanıyor. Hükümet ise sorunu çözmek için adım atmıyor" ifadesini kullandı.

BAKANLIĞA DA ANLATMIŞLAR

Sağlık Bakanlığı ile SGK'nın bağlı olduğu Çalışma Bakanlığı'na çağrı yapan CHP'li Yarkadaş, "Tedavi gören yurttaşlarımız sorunlarını size de aktarmış. 'Çözeceğiz' demenize rağmen hiçbir adım atmamışsınız. Sorunu çözmek için neyi bekliyorsunuz?" diye sordu.

"Yuttaşın sağlığından tasarruf olmaz" diyen Yarkadaş, "Sağlık hakkı, iğdiş edilen anayasamızın 56. maddesinde güvence altına alınmıştır. Her iki bakanlık da yurttaşın sağlık hakkını gasp ediyor" tepkisini gösterdi.

ÖLÜME DAVETİYE

Sağlık Bakanlığı'nın Nivolumab adlı ilaçtan alınan "kür başına iki bin TL" uygulamasından vazgeçmesi gerektiğini belirten Yarkadaş, "Aksi takdirde bakanlık eliyle ölümlere ve acılara davetiye çıkarılacak" dedi. Yarkadaş, ilacın daha önce Eczacılar Birliği eliyle çok düşük fiyatlara temin edildiğini belirtti.​