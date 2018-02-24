Bahçeli'ye kötü haber: Oranlar açıklandı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın resmi internet sitesinde güncelenen son verilere göre, MHP’nin 5 Ekim 2017’de 498 bin 915 olan üye sayısı 22 Şubat 2018 itibariyle 484 bin 574 oldu

İyi Parti’nin kuruluş süreciyle birlikte toplu istifa haberlerinin peş peşe geldiği MHP’nin üye sayısında 4.5 ayda 14 bin 341 azalma olduğu ortaya çıktı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın resmi internet sitesinde güncelenen son verilere göre, MHP’nin 5 Ekim 2017’de 498 bin 915 olan üye sayısı 22 Şubat 2018 itibariyle 484 bin 574 oldu. Bu rakam üye sayısında 4.5 ayda toplam 14 bin 341 düşüş yaşandığı anlamına geliyor. Bu dönem MHP’den ihraç edilen Meral Akşener’in İyi Parti’yi kurma çalışmalarında sona geldiği dönemdi.

İyi Parti’ye 4 ayda 50 bin üye

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı verilerine göre, 25 Ekim 2017’de kurulan İyi Parti’nin üye sayısı 22 Şubat 2018 itibariyle 51 bin 64 oldu.