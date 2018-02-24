İYİ Parti'den flaş Başbuğ açıklaması

İYİ Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, iddiatyı "Ak- trol" operasyonu olarak değerlendirdi.

İYİ Parti'den yandaş gazeteci Nevzat Çiçek'in İlker Başbuğ'un İYİ Parti ile ittifak içerisine girebileceğine ilişkin iddiasına yanıt geldi. İYİ Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, iddiatyı "Ak- trol" operasyonu olarak değerlendirdi.

İşte Aytun Çıray'ın açıklaması:

İlker Başbuğ için 'ittifak' iddiası

"TÜRKİYE KAMUOYUNUN BİLGİSİNE:

İYİ PARTİ’NİN GENEL SEKRETERİ, İZMİR MİLLETVEKİLİ AYTUN ÇIRAY’IN SAYIN İLKER BAŞBUĞ VE İYİ PARTİ HAKKINDA KAMUOYUNDA ÇIKAN İDDİALARA İLİŞKİN AÇIKLAMASI.

CNN TÜRK'te yayınlanan Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programına katılan Sayın Nevzat Çiçek, "Saadet Partisi'nin Ak Parti’ye yanaşmaması durumunda, İYİ Parti ile bir ittifak içerisine girebileceği ve İlker Başbuğ'un da bunun üzerine çalıştığı tahmin ediliyor" dedi. Sayın Çiçek'in bu iddiası bazı basın yayın organlarında da yer aldı.

Sayın Nevzat Çiçek'in bu iddiası baştan sona gerçek dışıdır. İYİ Parti ve onun Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'in siyasi faaliyetleri en başından beri şeffaflık ilkesine dayanmaktadır. Saadet Partisi ve sayın lideri ile görüşmeler zaten kamuoyu önünde cereyan etmektedir.

Sayın Nevzat Çiçek'in saygın kabul ettiğimiz bir programda ortaya attığı bu gerçek dışı iddia, 2019 Cumhurbaşkanlığı seçim süreçlerine yönelik seçim manipülasyonlarının başladığını göstermektedir. Bu bir “Ak-trol” operasyonudur.

İlker Başbuğ paşanın adının karıştırıldığı bu manipülatif ve malûm merkezlerden servis edilen iddiayı şiddetle reddediyoruz ve seslendiren Sayın Çiçek'i de şiddetle kınıyoruz. Sayın Meral Akşener’in Cumhurbaşkanlığında İYİ Parti, mutlak kuvvetler ayrılığı ile güçlendirilmiş Meclis sistemini inşa ederken Türk medyasının yeni özgürlük çağını da başlatacaktır. Bu bizim Türk Milleti'ne sözümüzdür

Dr. AYTUN ÇIRAY

İYİ PARTI GENEL SEKRETERİ VE SÖZCÜSÜ

İZMİR MİLLETVEKİLİ"