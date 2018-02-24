Erdoğan: Sefer görev emri çıktığı anda önce ben sonra millet...

Erdoğan, Afrin'e yönelik sloganlara, "Komuta kademesinde, yaptığımız müzakerelerde millet gelsin dendiği anda sefer görev emri çıktığı anda önce ben sonra da millet beraber yürüyeceğiz." yanıtını verdi. Erdoğan, kongrede yaptığı açıklamada ise, Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1951'e yükseldiğini söyledi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osmaniye'de AK Parti İl Kongresi'nde konuştu. Erdoğan, 'Reis Bizi Afrin'e götür' sloganlarına yönelik olarak, "O an geldiği anda, askeri literatür ne diyor? Sefer görev emri. Önce ben sonra da sizler birlikte yürüyeceksiniz." dedi.

Erdoğan, Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1951'e yükseldiğini açıkladı.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Vatanımız, ezanımız, bağımsızlığımız için bir gül bahçesine girercesine şehadete yürüyen tüm Osmaniyeli yiğitlere rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Osmaniye 2015'ten bu yana terörle mücadelede, yurt içi ve yurt dışı operasyonlarımızda tam 38 şehit verdi.



"ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 1951 OLDU"

Şimdi son rakamı aldım, Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1951 oldu.

Bizler onların emanetlerine gözümüz gibi bakacak, şehitlerimizi söylüyorum. Bu vatanı ite kopuğa teslim etmeyeceğiz. Alçaklardan işledikleri cinayetlerin hesabını tek tek soracağız. Son terörist imha edilene kadar terörle mücadelemizi içeride ve dışarıda kararlılıkla sürdüreceğiz.

Buradan Osmaniye'nin tüm ilçelerindeki, köylerindeki kardeşlerime selam ve sevgilerimi yolluyorum. Osmaniye'ye teşekkür ediyorum. Salonun dışında en az buranın 3 misli Osmaniyeli kardeşim var. Onları selamlamadan geçemezdik, onlara da selamımızı verdik. Biz sizi çok özlemiştik. Anlaşılan sizler de bizi çok özlediniz. Osmaniyeli aşık ne diyor?

('Reis bizi Afrin'e götür' sloganlarına) O an geldiği anda, askeri literatür ne diyor? Sefer görev emri. Önce ben sonra da sizler birlikte yürüyeceksiniz.



Bir ittifakın temellerini attık. Meclis'e gönderildi. 2019 bizim için bir ittifak yılı olacak. Temennim şudur; Ya Rab. bu birlikteliğimizi daim eyle. Malum çevreler bu ittifakın ne olduğunu iyi görsünler. Bu ittifakla birlikte Türkiye yeni bir döneminde tohumlarını atıyor. Bu atılan tohumlar ümmetin, milletin güçlenerek geleceğe yürümesidir. Bu tarihi kongrenin teşkilatımız için, şehrimiz için, ülkemiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum.

Sayın Bahçeli olmak üzere, tabii ki bu ittifakla birlikte güçlenerek çıktığımız bu yolda hamdolsun çok daha büyük bir sinerjiyi elde edeceğiz. Bu sinerji siyasette, ülkemizde bir örnek olacaktır ve ilk olacağı gibi de ülkemizin geleceğine yönelik yeni temellerin atılmasına vesile olacaktır. Herkes rehavete kapılsa bile bizim buna hakkımız yok. Herkes kızsa, darılsa, üzülse bile bizim bu şekilde davranma imkanımız yok.

Bizim Kızıl Elmamız var. Görev alsın almasın davamıza gönül vermiş herkesten 2019'a kadar koşturmasını bekliyorum. Buradan ak kadroya soruyorum. 2019 için kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız?

Son 15 yılda Osmaniye'ye yaptığımız yatırım 7.5 katrilyon lira.

"'ESED'LE BİR ARAYA GELELİM' DİYEN ZAVALLILAR VAR"

Şam, Musul, Afrin, bunlar nasıl yeniden ayağa kaldırılacak. Kütüphanelerimiz yağmalandı, camilerimiz bombalandı. Hala 'Esed'le bir araya gelelim' diyen zavallılar var. Bir milyon vatandaşını katleden böyle bir katille siz neyi düzelteceksiniz? 1 milyon konvansiyonel silahlarla öldürüldü. Konvansiyel silahlarla öldürüldüğü zaman meşru, kimyasal silahlarla öldürüldüğü zaman gayri meşru. Böyle sapıklık olur mu? Sen bana insandan bahset insandan. İnsanlar ölüyor, insanlar katledliyor, sen buna bak. Füzelerle, tank, topla, böyle bir terör rejimi var. Buna basit kınama yapılabilir mi?

"DOĞU GUTA'DAKİLERİ BİZE VERİN DİYORUZ VERMİYORLAR"

Doğu Guta'daki vahşete ciddi tepki gösteren bir ülke gördünüz mü? Doğu Guta'da öldürülenler asker mi? Diyoruz ki, Doğu Guta'dakileri bize verin diyoruz, vermiyorlar. Biz bunu insani yardım olarak istiyoruz. Verin bize, biz hastanelerimizle onları tedavi ettirelim diyoruz, ama vermiyorlar. İşlerine gelmiyor. Çünkü tarihe kayıt düşecekler, bunu biliyorlar.

Türkiye demek, sadece kendi vatandaşlarına değil, tüm mazlum ve mağdurlara umut olan ülke demektir. 780 bin kilometre kareye sığdırılamayacak kadar büyük bir ülke demektir. Biz 18 milyon kareden 780 bin kilometre kareye indik. Biz buyduk.

Birileri hala Türkiye'ye kendi dar ideolojilerinin kalıpları ile bakıyor. Bunlar da her yeri başlarını gömdükleri kendi kısır dünyalarından sanıyorlar. Bugün Türkiye'nin rızasını, menfaatini gözetmeyen hiçbir projenin bölgemizde uygulanma şansı yoktur. Ölümüne gideceğiz, bunun çaresi yok. Ülkemizin bekasına halel getirecek bir adımın atılmasına kesinlikle izin vermeyiz, vermeyeceğiz. Terör örgütleri üzerinden ülkemizi çevreleme teşebbüslerine ilk darbeyi Fırat Kalkanı Harekatı ile vurduk. Şu anda orada 140 bin insan tekrar topraklarına döndü. Afrin'i de aynı yapalım diyoruz. Tekrar Afrinliler dönsün.

Adı, sanı, kimliği ne olursa olsun hiç kimsenin teröristlere kalkan olmasına göz yummayacağız. Konvoylara yönelik operasyonlarımız bu konulara yönelik tavrımızı açık seçik ortaya koymuştur. Bundan sonra cevaplarımız da bu minvalde olacak.

"CUMHUR BURADA, CUMHURUN İTTİFAKI DA BURADA"

Türkiye'de vatan yansa ateşinde ısınacak kadar gözü dönmüş asalak bir kesim de var. Bunu da bilmemiz lazım. Bunları biz 27 Mayıslardan, 12 Eylüllerden, 28 Şubatlardan tanıyoruz. Biz bunları attıkları küstah manşetlerden, millet ve devlet düşmanlığından tanıyoruz. Eli kanlı canilere yaptıkları güzellemelerden tanıyoruz. 15 Temmuz darbe girişimini sulandırma girişiminden tanıyoruz. Ne kadar devlet varsa, onlara piyonluk yapmalarından tanıyoruz. Biz bunları o kadar tanıyoruz ki, bunların ciğerlerini okuruz ciğerlerini. Bunlar için siyaset sadece bir çıkar oyunudur. Bunların gözünde vatan dahi siyasi menfaate çevrilmeyecek hiçbir değer yoktur. Bu güruhun sayısı giderek azaldı ama hala varlıkları sürüyor. Medya, sanat, siyaset başta olmak üzere halen bazı köşe başlarını tuıtmaya gayret edenler var. Bu ülke öyle yol geçen hanı değildir. Türkiye'de ihtilaf yerine ittifakı yürüten yeni bir siyasi iklim de oluşuyor. Cumhurun ittifakı. Siyasi partilerin geride durması düşünülemez. Cumhur burada, cumhurun ittifakı da burada. MHP Genel Başkanı sayın Bahçeli'ye bu süreçte sergilediği milli duruş için bir kez de kendi memleketi Osmaniye'den teşekkür ediyorum. Terörle mücadeleden yurt dışı operasyonlara kadar devletimizin bekasını ilgilendiren her konuda kendisi ismi ile müsemma bir şekilde devlet adamı gibi hareket etmiştir.

2019 seçimleriyle ilgili hazırlıklarımızı eksiksiz yapacağız. 16 Nisan halk oylamasında Osmaniye'de aldığımız oy önemli. Ben 16 Nisan halk oylamasında yüzde 58 gibi Türkiye oranının üzerine 'Evet' diyen Osmaniye'ye teşekkür ediyorum. 2019'da Cumhurun ittifakı ile çok farklı bir değişimi, gelişimi Osmaniye'de göreceğiz. 2019'da hep birlikte bu süreci bir üst aşamaya taşıyoruz. Ben Osmaniye'den rekor üstüne rekor bekliyorum. Osmaniye'yi ülkemizde oy oranı itibarıyla ilk 10'a taşıyacağımıza inanıyorum. Gayret bizden tevfik Allah'tandır.

ERDOĞAN, OSMANİYE'DE VATANDAŞLARA SESLENDİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osmaniye'de vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, Kahramanmaraş'ta dile getirdiği sefer görev emri ifadesini tekrar ederek, "Komuta kademesinde, yaptığımız müzakerelerde millet gelsin dendiği anda sefer görev emri çıktığı anda önce ben sonra da millet beraber yürüyeceğiz" dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Komuta kademesinde, yaptığımız müzakerelerde millet gelsin dendiği anda sefer görev emri çıktığı anda önce ben sonra da millet beraber yürüyeceğiz. Birileri gibi gidip de Esed'den talimat almaya ihtiyacı yok bu milletin. Sabah itibarıyla etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 1931'e ulaştı. Bu millet zilletten doğmadı, illetten doğmadı.



"TÜNELLERİ SİZ YAPTIRDINIZ VE TÜNELLERLE ORALARDA YAŞAM İMKANLARINI HAZIRLADINIZ"

Dün Mehmetlerimizi cuma namazını kılarken gördünüz değil mi? Askerimiz JÖH'leri ile PÖH'leri ile, tüm komandoları ile üzerine düşen görevi harfiyen uyguluyor. Artık kendi SİHA'larımız var, F*16'larımızla uçuyoruz. İnlerine girdik mi? Neler yapmışlar. O dağları delmişler. O dağlara o çimentolar o betonlar nereden gelmiş? Bunları biliyoruz. Telefon görüşmelerinde kendilerine söyleyeceğim. Bunlara bu tünelleri siz yaptırdınız ve bu tünellerle oralarda yaşam imkanlarını hazırladınız. Kalkıp de Türkiye'ye ders vermeye yönelmeyin. Ders alacak birileri varsa sizsiniz siz.

Tek terörist kalmayıncaya kadar bu mücadele devam edecek. 911 kilometre, Türkiye sınırında biz sessiz kalacağız, beyefendiler, dünyanın öbür ucundan gelecekler söz sahibi olacaklar. Bir de utanmadan, sıkılmadan bize akıl vermeye kalkacaklar. O aklı kendinize saklayın, çok ihtiyacınız var. Çünkü siz hiçbir zaman adil olmadınız.

Çıkmışlar, "Sivilleri öldürmeyin". Kim sivilleri öldürüyor?

Kardeşlerim, benim sizden bir isteğim var. Rabia.

İTTİFAK AÇIKLAMASI

İttifakımızı kurduk mu? Çalışmalar bitti. Meclis'e gönderildi. Meclis çalışmalarını yaparak Allah'ın izni ile bu ittifakımızı çok çok güçlü bir şekilde sürdürecek ve rabbimin lütfu ile de Kasım 2019, önümüzdeki yıl Türkiye'den bu ittifakın en anlamlı sesini dünyaya duyuracağız. Birileri bölmenin peşinde. Biz bir olacağız.