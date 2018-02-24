Erdoğan'dan sefer görev emri olanlara mesaj

Erdoğan, Afrin Harekatı'yla ilgili olarak, 'Reis ibizi Afrin'e götür' sloganları üzerine, "Sefer görev emri olanlar göreve hazır olsun ama şu anda ihtiyaç yok." dedi.

Sefer görev emri nasıl sorgulanır? İşte detaylar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı'na talimatta bulunarak, "Bu gençlerimizi Senegal'e Goree Adası'na götürecek, nasıl bir insanlık dışı pazar kurulduğunu orada bizzat görme imkanı bulacaklar." diye konuştu.

Erdoğan: Vicdansızlar, ahlaksızlar...

Erdoğan'ın açıklamaları:

Bize verdikleri sözü tutan Edelere şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Unutulmaz bir iş yaptı. Cesareti ile, gözünün o kararlılığı ile, çalışkanlığı ile destanlara konu olan Maraş, gönül dünyasının zenginliği ile de ülkemizde bir başka yere sahip.

Son 4-5 yıldır ülkemize yönelik o kadar çok saldırı oldu ki, milletimizin sabrı taştı. Bıçak kemiğe dayandı. Bu uğurda adını sürekli değiştirmelerine rağmen çirkin yüzleri ortada olan terör örgütleri ile kol kola girmekten çekinmiyorlar. Türkiye'yi korkutabileceklerini sanıyorlar. Sadece onların asırlardır dünyaya empoze ettikleri, demokrasi, hak, özgürlük gibi kavramların içini boşaltıyor. Biz harekete geçtiğimizde o teröristleri tümü ile imha ederek, inşası için var güçleri ile çalıştıkları yapının kollarını, kanatlarını kırarız. Haberleri yok. Kesilen sakal daha gür çıkar ama giden kol geri gelmez. Bu sabah sayı 1931 oldu.

Edeler, 15 Temmuz'da ne dedik, meydanlara dedik. Siz 15 Temmuz'da meydanlara döküldünüz. Şimdi de böyle bir karar aldığımız anda hemen haberi veririz önce şahsım sonra da Edeler ve milletim hep birlikte yürürüz. Az önce söylediğim söz İnebahtı Savaşı'nda, Kıbrıs'ı da ele geçirdiğimiz bir dönemde şöylenmişti. Biz dün neysek bugün de aynıyız.

Evde ağlaştık. Mehmetdimiz cuma ile beraber cephede görevini yerine getiriyor ve düşmana doğru yürüyor. Bunlar, bir milletin küllerinden yeniden dirilişidir. Şimdi yeniden diriliyor bu millet ve hesabını soruyor. Hesabı sormaya devam edeceğiz. Bugün de terör örgütlerini ve onların arkalarındaki güçleri eninde sonunda çökerteceğiz.

Sahada Türkiye ile baş edemeyeceklerini göreceklerin dünya çapında propaganda savaşı başlatmaları da işe yaramayacak.

"SEFER GÖREV EMRİ OLANLAR GÖREVE HAZIR OLSUN..."

('Reis Bizi Afrin'e götür' sloganları üzerine) Sefer görev emri olanlar göreve hazır olsun ama şu anda ihtiyaç yok.

Yeni bir dirilişin arefesinde bulunuyoruz. Eşrefi mahlukata, insana hakettiği değerle bakmayan hiç kimsenin bizim nezdimizde kıymeti olamaz.

BELEDİYE BAŞKANI'NA 'GOREE' TALİMATI

Sevgili gençlerle ilgili belediyemize bir talimatım var. Senegal'deki Goree Adası'nın dili olsa da ah bu sömürge dönemini bir anlatsa. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı bu gençlerimizi Senegal'e Goree Adası'na götürecek, nasıl bir insanlık dışı pazar kurulduğunu orada bizzat görme imkanı bulacaklar.

Dünyanın gündeminde yeni İpek Yolu projesi var. Bu projenin güzergahı üzerinde Kahramanmaraş var. Fırsatları şehirlerin ve insanların önlerine bu tür büyük projeler çıkarır. Bunu değerlendirmek o şehirlerin ve insanların kendi bilecekleri bir iştir.

Kir, pas, çalışarak kazananlar var. Onlar bazı komşuları gibi yan gelip yatanlar değil.