Dursun Bulut'dan tüzük değişikliği önerisi

CHP eski PM üyesi Dursun Bulut'un tüzük kurultayı öncesi önerileri şu şekilde:

Kamuoyuna duyurulduğu gibi, 9 - 10 Mart 2017 tarihinde olağanüstü kurultayımızı yapacağız. İçinde bulunduğumuz süreç, ülkemiz açısında yaşamsal öneme sahiptir. Çünkü ülkemiz 16 Nisan 2017 referandumuyla rejim değişikliğine uğramış, kelimenin tam anlamıyla tek kişinin diktatörlüğü ilan edilmiş, bu diktatörlük ise “cumhurbaşkanlığı rejimi” gibi uydurma tanımlamayla gizlenmiştir.

Partimiz, gelinen bu durumu göz ardı etmeden stratejilerini oluşturmalıdır. Hangi çalışma içerisinde olursa olsun, 2019’u unutmadan hareket etmelidir. Hepimiz biliyoruz ki, artık seçimleri kazanmak % 50 + 1 oydan geçiyor. Dolayısıyla önümüzdeki görevler o kadar çok ki, demokrasiden yana güçlerle “Demokrasi Meclislerini” oluşturmaktan, seçimleri kazanır kazanmaz eskisinden daha güçlü demokratik parlamenter rejime dönüleceği taahhüdünden tutun, OHAL’in kaldırılmasına, yeni bir “Demokratik Anayasadan” tutun, tüm mağdurların, içeri atılan gazetecilerin, milletvekillerin, belediye başkanlarının, düşünce tutsaklarının yanında olmaya kadar çok sayıda görevlerimiz var.

Gönlüm, partimizin bu tüzük kurultayını çok önceleri yapmış olmasını çok arzu ederdi(ki, bu konuda ısrarlı ikazlar fazlasıyla yapılmıştı). Yine gönlümüz, partimizin; sadece ama sadece, diktatörleşen rejimimizin yerine, eskisinden daha demokratik parlamenter rejimi geri kazanmaya odaklanmasını isterdi. Ne yazık ki, partimiz bu olağanüstü tüzük kurultayı nedeniyle birkaç hafta daha kendi iç çalışmalarına yoğunlaşacak.

Bir başka olumsuzlukta, son kurultayla birlikte yapılan hatalar nedeniyle partimizin, oldukça olumsuz bir tartışmanın içine çekilmiş ve de zarar görmüş olmasıdır. Hatta bu tartışmalar nedeniyle kurultay sonuç bildirgesi yeterince yankılanamamış, koparılan gürültünün gölgesinde kalmıştı.

Bunun için şunlara dikkat edilmelidir:

1- Kurultay hazırlık süresi çok kısa. Hangi tüzük maddeleri değiştirilecek, bu bilinmiyor.

Danışma kurulu toplantılarıyla, örgüt toplantılarıyla süzülerek üretilen bir tüzük taslak metni elimizde yok. Dolayısıyla değişikliği düşünülen tüzük maddeleri çoğaltılmadan, değişmesi elzem olan maddeler, kurultayın gündemine getirilmelidir.

2- Örgütleri yeni bir tartışmanın içine çekecek, olumsuzluklara kapı aralamasına sebep olacak, daha merkeziyetçi ve örgüt iradesini daha kısıtlayıcı tüzük değişikliklerinden uzak durulmalıdır.

Tüm bu uyarılarımla birlikte, örgüt iradesini öne çıkaran bir anlayışla değişmesini istediğim tüzük maddeleri önerilerimi, üst yazım ekinde, kamuoyumuzun ve kurultay hazırlıkları yapan yöneticilerimizin taktirlerine sunuyorum!