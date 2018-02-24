Belediye başkanları için yeni teklif

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, "CHP ortaya koyacağı yeni tüzükte, Türkiye'yi nasıl bir demokrasiyle yöneteceğini göstermelidir. Tüzüğümüz partimizin 'demokrasi aynası' olmalıdır" dedi.

CHP'nin tüzüğüne ilişkin yapılan toplantılar Türkiye'nin dört bir yanında sürüyor. CHP Kadıköy ve Kartal ilçe örgütlerinin düzenlediği tüzük gündemli toplantılara da yaklaşık 600 kişi katıldı. Kadıköy ve Kartal ilçe örgütlerinin toplantısında partililere seslenen CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, genel merkezdeki komisyona on maddelik bir öneri taslağı sunduğunu açıkladı.

"BELEDİYE BAŞKANLARI DA ÖN SEÇİME GİRSİN"

Yarkadaş, on maddelik öneri paketinin ilk maddesinin "Milletvekili, il, ilçe başkanı, belediye başkanı, belediye meclis üyesi, Parti Meclisi, Yüksek Disiplin Kurulu üyelerini ve genel başkan adayları tüm üyelerin katılımıyla yapılacak olan ön seçimle belirlenmelidir" şeklinde olduğunu söyledi.

KANUN TEKLİFİ DE VERDİ

Bu öneriye ilişkin kanun teklifini TBMM'ye sunduğunu da belirten Yarkadaş, "Belediye başkanlarının görev süresinin üç yıla düşürülmesine ilişkin bir teklif üzerine çalıştığını" da açıkladı. CHP'li vekil, belediye başkanlarının görev süresinin kısaltılması için pazartesi günü kanun teklifi vereceğini belirtti.

Yarkadaş, "Genel merkezin atadığı başkan, koltukta beş yıl oturacağını düşünüyor ve halktan kopuyor. Kendisine oy verenleri unutuyor. Bunu önlemenin yolu ön seçimden ve hizmet süresini kısaltmaktan geçiyor" dedi.

KONTENJAN SINIRI

Yarkadaş, "Genel başkanın milletvekili ve belediye başkanı adayı belirleme yetkisi yüzde üçle sınırlandırılmalıdır" ifadesini de kullandı.

Belediye başkanı ve belediye meclis üyelerinin mutlaka ön seçimle belirlenmesi gerektiğini belirten Yarkadaş, "Artvin Hopa'da görev yapacak meclis üyesinin kim olacağına Ankara'dan karar vermek doğru değil. Hopa'nın tercihini Hopalıya bırakmak gerekir" ifadesini kullandı.

"TÜZÜKLER PARTİLERİN ANAYASASIDIR

"Yeni tüzüğümüz, üyelerin oy hakkını sınırlandırmak yerine, üyeyi tek belirleyici hale getirmelidir" diyen Yarkadaş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüzükler partilerin anayasasıdır. Öyle bir anayasa yapmalıyız ki; bu anayasa, ülkeyi nasıl yöneteceğimizin işareti olmalıdır. Parti tabanımız, ön seçimlerin sınırlarının daha da genişletilmesini ve merkezi atama sisteminin olabildiğince daraltılmasını istiyor."

"GENEL BAŞKANI DA ÜYELER SEÇSİN"

Yarkadaş sözlerine milletvekili adayı olduğu dönemde dile getirdiği bir vaadi hatırlatarak devam etti:

"2015 yılında ön seçimlere girerken, partililerimize iki şey söylemiştim: Partinin enerjisini emen ve herkesi birbirine küstüren delegelik sistemi kaldırılmalı ve tüm yöneticileri üyeler seçmelidir. Buna CHP genel başkanı seçimi de dahildir. CHP genel başkanını da ülkenin her yerine kurulacak olan sandıklarda parti üyeleri seçmelidir. Bugün yine aynı düşüncedeyim. Genel başkan da dahil olmak üzere, tüm yöneticileri üyeler seçmelidir."

PARTİ YÖNETİMİNE "DANIŞMAN" UYARISI

Yeni tüzüğe ilişkin medyada yapılan spekülasyonlara inanmak istemediğini belirten Yarkadaş, "Umarım seçilmemiş kişilerden, yani danışmanlardan yeni parti organı oluşturma fikri doğru değildir. Bunun adı 'Paralel MYK' olur. O halde seçimlere ve organlara yönetici seçmeye ne gerek var? Partiyi danışmanlarla idare edin" tepkisini gösterdi.

"SEÇİMLER AYNI GÜN YAPILMALI"

Yeni tüzükte, genel başkan ve Parti Meclisi seçimine ilişkin düzenleme yapılması gerektiğini de belirten Yarkadaş, "Genel başkan ile PM aynı gün seçilmelidir. Genel başkanı seçecek olan parti üyesi, Parti Meclisi üyelerini de aynı gün seçmelidir. Blok liste, tüzüğe konulacak bir madde ile yasaklanmalıdır. Tüm seçimler çarşaf liste ile yapılmalıdır. Herkesi üyeler seçmelidir" önerisini getirdi.

BAŞKANLIK DEĞİL ORTAK YÖNETİM

CHP tüzüğünün diğer partilere de örnek olması gerektiğini belirten Yarkadaş, şöyle konuştu:

"Biz başkanlık sistemine karşı çıkarken, yeni bir başkanlık sistemi ihdas edecek hiçbir madde tüzükte yer almamalıdır. Genel başkanın organlara atama yapma yetkisi sınırlandırılmalıdır. Görevden alınan ilçe başkanının yerine gelecek kişinin otuz gün içinde kongre ile belirleneceği hükmü mutlakta korunmalıdır. Bir il ya da ilçe başkanı görevden alındıysa ya da istifa ettiyse, yeni yönetim kongre ile gelmelidir. Bunun kaldırılmak ve yerine anti - demokratik bir madde konulmak istendiğini duyuyoruz. Umarım böyle bir hata yapılmaz. CHP Kurultay Delegeleri, bu maddelerin hiç birini kabul etmez. Çünkü; bu maddeler, seçimleri ve kongre iradesini tamamen ortadan kaldırır. Bu anlayış, partiyi bürokratik bir mekanizmaya dönüştürür."

"DÖNEM SINIRI" ÖNERİSİ

Öte yandan, ilçe başkanlıklarında yapılan toplantılarda edindiği izlenimleri genel merkezle paylaşacağını da belirten Yarkadaş, "Üyelerimizle yapılan toplantılar ufuk açıcı oluyor. Çok ilginç 'doğrudan demokrasi' önerileri geliyor" dedi. CHP'li vekil, "Umut ediyorum ki; genel merkez, ortaya çıkacak önerileri titizlikle ele alıp çağdaş, sosyal demokrat bir tüzük örneği çıkaracaktır" diye konuştu.

Yarkadaş, "PM ve MYK üyelerinin belediye başkanlığına aday olmasının önü de tüzüğe konulacak bir madde ile kesilmeli, milletvekilliği ve belediye başkanlığı için de dönem sınırı getirilmelidir" dedi.

BERBEROĞLU'NU DA ZİYARET ETTİ

CHP'li vekil, partisinin tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu'nu da Maltepe L Tipi Cezaevi'nde ziyaret etti.