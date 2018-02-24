CHP'li İnce'den Saray-Bahçeli ittifakına yeni isim

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçim ittifakı hakkında sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklamalarda bulundu. İnce, Saray-Bahçeli ittifakına 'çıkar ittifakı' ve "Ne istedin de vermedik' koalisyonu" benzetmesi yaptı.



CHP'li İnce'nin açıklamaları şöyle:



1- Hani koalisyonlar dönemi sona ermişti? Bana barajı atlat sen de başkan ol ittifakının adı çıkar ittifakıdır, çıkar koalisyonudur.

2- Bu ittifaka girenlerin derdi Vatan, Memleket, Millet, Cumhuriyet, Demokrasi değil kendi koltuklarıdır.

3- Biri Başkan olmak, diğeri Parti Başkanı kalmak istiyor. Biri Yüzde 50’yi bulamam, diğeri Yüzde 10’u bulamam diyor. Bu bir “Ne istedin de vermedik” koalisyonudur.

4- Demokrasi ve temsilde adalete aykırı olan yüzde 10 barajını düşürmek/kaldırmak yerine baraj sorunu yaşayan partiye milli irade gaspıyla, hileyle baraj atlatmaya çalışmak bu çıkar ittifakının rezilliğini ortaya koymaktadır.

5- Şark kurnazlığına bak. Biri kazanınca diğeri de kazanmış sayılacakmış! Milliyetçiliği ayaklar altına alan kazanınca milliyetçiler de kazanacakmış.

6- AKP/MHP ittifakı yetmeyince yanlarına bir de YSK’yı almışlar ve bu koalisyonu AKP/MHP/YSK koalisyonuna dönüştürmüşlerdir. Bu ikili koalisyon değil üçlü koalisyondur.

7- YSK’yı yanına alıp Mühürsüz oyları geçerli saysan da, hatta mühürsüz oyların tamamını kendi hanene yazsan da kiminle ittifak yaparsan yap son değişmeyecektir.

8- Esas ittifakı Huzur isteyen, Hukuk isteyen, Adalet ve Demokrasi diyen, memleketin ve çocuklarının geleceğini düşünen millet sandıkta yapacaktır.

Kadere bak kimler kimlerle beraber, kimler kimlerle ittifak halinde kadere bak! pic.twitter.com/sjTclKSbDI — Muharrem İNCE (@vekilince) 24 Şubat 2018