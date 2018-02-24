24 Şubat 2018 11:47

Çocuk istismarı düzenlemesiyle ilgili gelişme

Çocuk istismarı düzenlemesiyle ilgili gelişme
Başbakan Yardımcısı Akdağ'dan açıklama.
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Başbakan Yardımcısı Akdağ açıkladı: "Çocuk istismarına karşı kanun paketi 10 gün içinde TBMM'ye sunulacak."

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