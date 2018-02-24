Başbakan Yardımcısı Akdağ açıkladı: "Çocuk istismarına karşı kanun paketi 10 gün içinde TBMM'ye sunulacak."
AYRINTILAR GELİYOR..
24 Şubat 2018 11:47
Çocuk istismarı düzenlemesiyle ilgili gelişme
Başbakan Yardımcısı Akdağ'dan açıklama.
Başbakan Yardımcısı Akdağ açıkladı: "Çocuk istismarına karşı kanun paketi 10 gün içinde TBMM'ye sunulacak."
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