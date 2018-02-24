24 Şubat 2018 10:05

Abdüllatif Şener: Erdoğan seçimi kaybeder

Abdüllatif Şener: Erdoğan seçimi kaybeder
Eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, Lale Özan Arslan'ın sunduğu Halk TV Ana Haber'e konuk oldu.
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Eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, “Muhalefet ciddi bir hata yapmazsa Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybeder” dedi.

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